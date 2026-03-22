Sabalenka consolida otro paso hacia el Sunshine Double

Aryna Sabalenka, líder del ranking mundial de tenis femenil, consolidó otro paso hacia el llamado Sunshine Double al asegurar su lugar en la segunda semana del Miami Open.

La bielorrusa derrotó en dos sets (6-4, 6-2) a la estadounidense Caty McNally y con ello garantizó su boleto a octavos de final. De esta forma, se encuentra a cuatro victorias de unirse al selecto grupo de tenistas que han logrado ser campeones de Indian Wells y Miami en un mismo año.

En lo que va de 2026, Sabalenka acumula un récord de 19 victorias contra apenas una derrota. Eso le ha permitido disputar tres finales: el WTA 500 de Brisbane, el Grand Slam de Australian Open y el WTA 1000 de Indian Wells.

Su único partido perdido, hasta el momento, fue la final del Australian Open ante Elena Rybakina. Ahora Sabalenka y Rybakina son las dos mejores sembradas del Miami Open, luego de la sorpresiva eliminación de Iga Swiatek en segunda ronda.

La bielorrusa ya había superado a otra estadounidense, Ann Li (7-6, 6-4), en su debut en Miami 2026. Su próxima oponente será la china Zheng Qinwen, con quien tiene un historial altamente positivo de siete victorias en ocho partidos en el WTA Tour.

Esta es apenas la tercera vez que Qinwen alcanza los octavos de final en Miami y lo hizo tras superar en tres sets (4-6, 6-2, 6-4) a Madison Keys.

El punto cúspide de la rivalidad entre Sabalenka y Qinwen fue en 2024. Ese año se enfrentaron en las finales del Australian Open y WTA 1000 de Wuhan, ambas, con victoria para la bielorrusa. Esta vez el choque será en una etapa más temprana.

“Es súper importante, la verdad es que amo mucho a estos dos torneos. Indian Wells siempre se siente como estar en casa, duermes en tu propia cama y tienes tu rutina y a tu gente acompañándote para sentirte más cómoda. Por eso es una enorme motivación, pero quiero tomar esto paso a paso”, señaló Sabalenka sobre el Sunshine Double antes de debutar en el Miami Open.

El Sunshine Double es el término con el que se le conoce a quien logra ser campeón de los torneos de Indian Wells y Miami en un mismo año.

Sólo cuatro mujeres han logrado el Sunshine Double hasta ahora: Steffi Graf en las temporadas 1994 y 1996, Kim Clijsters en 2005, Victoria Azarenka en 2016 e Iga Swiatek en 2022. En la rama varonil han sido siete nombres, destacando Novak Djokovic en cuatro ocasiones (2011, 2014, 2015 y 2016).

Aryna Sabalenka intentará convertirse en la doceava tenista con un Sunshine Double durante la semana entrante, empezando ante Zheng Qinwen.

Por otra parte, la bielorrusa es la campeona defensora en el Miami Open. Venció en la final de 2025 a Jessica Pegula y actualmente está en búsqueda de su título 24 de singles en el WTA Tour; hace unos días logró el 23 ante Elena Rybakina en Indian Wells.

Justamente Rybakina también firmó su pase a octavos de final en Miami este domingo, luego de derrotar (6-3, 6-4) a Marta Kostyuk.

Otras jugadoras que lograron superar la tercera ronda fueron Jessica Pegula, Jelena Ostapenko, Jaqueline Cristian, Hailey Baptiste y Talia Gibson; anteriormente, ya habían avanzado Coco Gauff, Mirra Andreeva, Victoria Mboko, Amanda Anisimova, Belinda Bencic, Alexandra Eala, Karolina Muchova y Sorana Cirstea.

La actividad femenil del Miami Open continuará este lunes con todos los partidos de octavos de final. Además del choque Sabalenka contra Qinwen, destaca el de Rybakina ante Gibson y Gauff ante Cirstea.