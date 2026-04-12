Pumas se afianza hacia primera Liguilla con Efraín Juárez

Pumas dio otro zarpazo hacia su primera Liguilla con Efraín Juárez como director técnico luego de vencer 3-1 a Mazatlán en Ciudad Universitaria (CU).

Robert Morales (5’), Juninho Vieira (15’) y Guillermo ‘Memote’ Martínez (68’) forjaron la victoria de los universitarios en la Jornada 14 del torneo Clausura 2026, mientras que Jorge Valle (36’) dio una fugaz ilusión a los visitantes que no pasó de eso.

Esta fue la séptima victoria de Pumas en el torneo, añadiendo seis empates y una derrota. Llegó a 27 puntos y se mantuvo en el top 5 de la tabla por décima jornada consecutiva. La última vez que estuvo fuera de ese sitio fue en la fecha 3, cuando era séptimo.

Los universitarios están llegando a números que les permitieron jugar su última Liguilla directa en el Apertura 2024, cuando el entrenador era el argentino Gustavo Lema.

En aquel torneo cerraron con nueve victorias. También registraron 31 puntos y hoy tienen 27. Eso les permitió calificar de manera directa, esquivando el Play-In, aunque fueron eliminados en cuartos de final por Monterrey (3-6 global).

Desde entonces, Pumas no ha vuelto a Liguilla. Con Efraín Juárez al frente en los torneos Clausura y Apertura de 2025 sólo les alcanzó para el Play-In.

Fueron décimos de ambas fases regulares y en ninguna superaron el repechaje para llegar a cuartos de final. Ese es el objetivo principal en el cierre del Clausura 2026, aunque el director técnico pide mesura.

“Sería irrespetuoso de nuestra parte hoy hablar de otras cosas que no sean el primer objetivo. Matemáticamente no estamos (en Liguilla todavía), quedan tres fechas”.

Los últimos tres rivales de Pumas en el Clausura 2026 son Atlético de San Luis (visita), Bravos (local) y Pachuca (visita). Únicamente los Tuzos están en la parte alta de la tabla.

Para Juárez, mucho del destino hacia la Liguilla se definirá en territorio potosino en la Jornada 15: “Antes no pasaba esto, normalmente nos faltaban dedos en la última jornada. Hoy quiero pensar en San Luis, un partido muy importante de visita. Si el resultado se da, podríamos empezar a platicar de otras circunstancias”.

Pumas es el más presionado de los llamados ‘cuatro grandes’ de la Liga MX, pues no es campeón desde el Clausura 2011. América ganó por última vez en el Apertura 2024, Cruz Azul en el Clausura 2021 y Chivas en el Clausura 2017.

Chivas sigue líder; vuelve Gil Mora

La Jornada 14 dejó otras historias a seguir. La primera es que Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026 a pesar de perder 4-1 en su visita a Tigres.

“Tenemos que revisar todos los aspectos, porque si queremos seguir aspirando a lo que soñamos, hay cosas que tenemos que corregir y mejorar, que no deberían de volver a suceder”, mencionó el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito.

Esta fue la peor derrota de Chivas en lo que va del torneo, sin embargo, nadie lo pudo alcanzar con 31 puntos en la cima de la clasificación.

Otra novedad fue el regreso de Gilberto Mora después de 83 días de inactividad por tratamiento de pubalgia. El mediocampista de 17 años jugó 28 minutos en la victoria de su equipo, Xolos, sobre Bravos (1-2).

Mora fue titular en el último título de la Selección Mexicana, la Copa Oro 2025, por lo que su inactividad causó preocupación al cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026.

“Como dijimos hace tres meses, nuestro objetivo es que llegue en plenitud a esa preparación y que llegue a la Copa del Mundo; trataremos de evaluar cuántos minutos nos puede aportar en este tramo final”, destacó el entrenador de Mora en Tijuana, Sebastián Abreu.