PSG: filosofía renovada con dirección al triplete

París Saint-Germain (PSG) está a un triunfo de conseguir el primer triplete de su historia, es decir, ser campeón de Ligue One, Copa de Francia y UEFA Champions League.

Es un sueño bastante viable por la dinámica que ha mostrado su plantel a lo largo de la temporada 2024-25, siendo ofensivo, alegre y sobre todo renovado, tanto en nombres como en filosofía.

“Creo que después de 13 o 14 años de la dirigencia catarí, por fin entendieron que armar un gran equipo no es solamente sumar a los mejores jugadores del planeta, sino encontrar un equilibrio. En vez de fichar a los más importantes del mercado, ahora buscan jugadores con potencial a futuro”, describe a El Economista, Florent Torchut, periodista francés ex colaborador de medios como L’Equipe y France Football.

Hablar de PSG es sinónimo de millones de euros. Esto ocurrió desde que la Autoridad de Inversión de Qatar adquirió al equipo en 2011.

Rápidamente empezaron a llegar jugadores de renombre mundial, bajo la tutela del presidente catarí Nasser Al-Khelaifi. La lista la formaron Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani, Ángel Di María, Neymar, Sergio Ramos, Lionel Messi, Kylian Mbappé y más.

Eso generó una percepción internacional de que PSG era un equipo capaz de comprar a cualquier jugador (Neymar impuso récord mundial de transferencias con 220 millones de euros en 2017); sin embargo, no había resultados fuera de Francia.

Fue hasta 2020 cuando dio un golpe internacional al llegar a su primera final de Champions League, aunque perdió (0-1) ante Bayern Múnich.

Cinco años después, PSG está en otra final por ‘La Orejona’, que disputará este sábado contra Inter de Milán. Será un duelo inédito que pone a los franceses como favoritos por el notable desempeño que han tenido a base del conjunto y no de individualidades.

“Es obvio que lo primero que suena siempre con PSG es el tema económico, pero creo que detrás hay un proyecto bastante sólido y un equipo histórico. No solamente es tener dinero, sino saber invertirlo y ahora ha pasado eso”, opina Pepe Del Bosque, analista y comentarista de Champions League en México con TNT Sports.

Liderazgo en el banquillo

En su segunda temporada bajo la dirección técnica del español Luis Enrique, quien ya sabe lo que es ganar un triplete desde el banquillo (Barcelona en 2015), la escuadra parisina diseñó un sistema de juego vistoso sin nombres estratosféricos.

Ganó la liga de Francia (Ligue 1) con seis jornadas de anticipación e impuso récord de 84 puntos en formato de 34 jornadas. Apenas perdió dos partidos y registró 92 goles a favor por 35 en contra para amarrar su título 13 en primera división.

Una semana antes de llegar a la final de Champions, llegó el título 16 de Copa de Francia tras vencer a Stade Reims por 3-0.

En el torneo continental, por otra parte, no tuvo un inicio tan potente, pues logró 13 puntos de 24 posibles, por lo que tuvo que pasar por escala del repechaje. A partir de allí deslumbró con un 10-0 global sobre Brest, luego venció en penales (4-1) a Liverpool en octavos, 5-4 a Aston Villa en cuartos y 3-1 a Arsenal en semifinales.

“La temporada pasada el equipo no jugaba muy bien, pero Luis Enrique pidió paciencia a los aficionados, prensa, dirigentes y jugadores porque sabía a dónde iba. Fue un trabajo de fondo, de largo plazo, y él sabía que en algún momento iba a lograr ese juego vistoso y de dinámica colectiva que tiene ahora PSG, que no tuvo desde que llegaron los inversores de Qatar”.

PSG ha tenido también a varios entrenadores de renombre desde la llegada de la directiva catarí: Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino, entre otros. El alemán Tuchel fue quien los llevó a su primera final de Champions.

Pero a pesar de agregar a jugadores top como los ya mencionados, el equipo no mostraba la dinámica ofensiva de la actualidad.

“Es un equipo que realmente juega bien en conjunto, los jugadores se entienden muy bien dentro y fuera del campo; tienen buen ambiente de grupo con el staff técnico. Se respetan, se quieren y van todos por el mismo objetivo. Aunque también hay individualidades importantes como (Gianluigi) Donnarumma, (Achraf) Hakimi y (Ousmane) Dembélé, ahora es realmente un equipo más unido, que se completa y se combina bien”, refrenda Torchut.

“El mérito de Luis Enrique se divide en dos: en la parte de la gestión, que ha sido fundamental, sobre todo con la salida de Mbappé, y la parte táctica, donde ha hecho un equipo muy reconocible, que presiona de forma espectacular sin la pelota, que sabe atacar y llevar la iniciativa. A Ousmané Dembélé le ha cambiado la carrera, pues esta es su mejor temporada”, agrega Del Bosque.

Futuro prometedor

Puede que PSG haya perdido cierto peso mediático del verano de 2024 a la fecha, cuando se fue el último de sus nombres rimbombantes, Kylian Mbappé. Pero la recompensa es un juego colectivo espectacular que los tiene a una victoria de un triplete histórico y de ser el primer equipo francés que gane la Champions desde Olympique de Marsella en 1993.

El plantel que hoy comandan jugadores como Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos y Joao Neves apunta a convertirse en el onceavo en la historia de Europa que logre ganar liga, copa y Champions en un mismo año.

“Quizás algunos jugadores se tuvieron que dar cuenta de que tenían que funcionar más en equipo, que no les iba a salvar un Mbappé, Messi o Neymar, sino que iban a tener que trabajar juntos para conseguir cosas y no basarse sobre la magia de uno (…) Por fin vemos a un PSG que es un equipo y no una constelación de estrellas”, enfatiza el periodista francés.

PSG tiene dos títulos internacionales, pero ninguno ha sido en la era de la bonanza catarí: la Recopa de Europa 1995-96 y la Copa Intertoto 2000-01.

Ahora es momento de saldar esa deuda con un plantel que solamente tiene a un mayor de 30 años, el defensa Marquinhos (31). Ese es un dato que también alienta hacia el futuro.

“Creo que ahora PSG está mirando más al mercado francés, sabiendo que Francia tiene muchos recursos a nivel de jugadores en todas las líneas”, subraya Torchut. “Seguramente van a contratar más franceses en próximos años y jugadores como Nuno Mendes o Willian Pacho, que son estrellas del futuro y van a crecer con el club. Entendieron que hay que sumar talentos, no estrellas”.

