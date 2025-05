Inter arranca final de Champions a Barcelona en tiempo extra

Inter de Milán y Barcelona ofrecieron una de las series más dramáticas en la historia de la UEFA Champions League durante las semifinales de la temporada 2024-25. Al final, el equipo italiano resultó vencedor por marcador global de 7-6.

Ambos habían dejado atónitos a los aficionados desde el partido de ida, cuando empataron 3-3 en el estadio Olímpico de Montjuic. La vuelta en el Giuseppe Meazza fue de emociones todavía más altas al finalizar 4-3 en tiempos extras, incluyendo un par de remontadas.

Inter empezó ganando 2-0 con goles de Lautaro Martínez y penal de Hakan Calhanoglu antes de la pausa del medio tiempo. Sin embargo, Barcelona lo empató en los primeros 15 minutos de la parte complementaria con tantos de Eric García y Dani Olmo.

Pero el mítico estadio de Milán se silenció cuando el brasileño Raphinha concretó la remontada del Barcelona a tres minutos de concluir el tiempo regular.

El árbitro, el polaco Szymon Marciniak, decidió agregar cinco minutos. Barcelona, incluso, tuvo oportunidad de extender su ventaja al 90+2’ con un disparo al poste por parte de Lamine Yamal, pero fue entonces cuando emergió la furia nerazzurra.

El defensa central Francesco Acerbi definió como delantero una asistencia de Denzel Dumfries para poner el marcador 3-3 (6-6 global) al minuto 90+3, es decir, unos segundos después del poste de Yamal. Con eso, la serie se extendió a tiempos extras.

Allí, Inter culminó su remontada con anotación de Davide Frattesi al 99’, luego de una jugada en la que participaron Marcus Thuram y Mehdi Taremi. El estadio explotó por la ventaja global de 7-6 a tan poco tiempo de concluir el partido.

En efecto, no hubo más opción para Barcelona e Inter de Milán confirmó el pase a la séptima final de Champions League de su historia, luego de las disputadas en 1964, 1965, 1967, 1972, 2010 y 2023.

Según datos de UEFA, se convirtió en la tercera serie de eliminación directa de Champions con más goles en la historia, igualando los 13 que se dieron entre Liverpool y Roma en las semifinales de 2018 y también los 13 del Bayern Múnich contra Sporting de Lisboa en octavos de final de 2009.

“¿Qué ha pasado? No lo sé. Lo he celebrado tan fuerte que la cabeza me daba vueltas. Pensé que nunca volvería a vivir algo así en términos de emociones. Pero eso es lo bonito del fútbol. Forma parte de mi carrera; siempre he sido el primero en creer y el último en rendirme”, declaró Frattesi, el héroe de la semifinal de vuelta.

“En primer lugar, tengo que felicitar a Barcelona, un equipo realmente fuerte. Ha hecho falta un Inter estupendo. Doy un aplauso a estos chicos, que han hecho dos actuaciones monstruosas. Estoy contento de ser su entrenador, me han dado todo lo que tenían. Es justo que disfruten del éxito en este estadio”, agregó el entrenador del club italiano, Simone Inzaghi.

Inter tiene tres títulos de Champions League, antiguamente llamada Copa Europea: 1964 (contra Real Madrid), 1965 (contra Benfica) y 2010 (contra Bayern Múnich).

Después de 13 años, volvió a la final de este torneo en 2023 pero perdió ante Manchester City apenas por 0-1. Un par de temporadas después, tendrá oportunidad de revancha contra el que gane la semifinal entre París Saint-Germain (PSG) y Arsenal.

Barcelona, por el contrario, cumplirá una década sin disputar una final por ‘La Orejona’. La última seguirá siendo la de la edición 2014-15, cuando vencieron 3-1 a Juventus con su tridente de lujo: Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.

Además, el equipo culé estaba motivado por conseguir el triplete esta temporada, es decir, los títulos de Copa del Rey, LaLiga de España y Champions. La primera ya la ganó al vencer en la final a Real Madrid, la segunda está cerca con cuatro puntos de ventaja a falta cuatro jornadas, pero la tercera fue derrumbada definitivamente por Inter.

“Tenemos que aceptar el resultado. Los delanteros del Inter son fuertes y experimentados. Tenemos un equipo joven y mejoraremos. Nuestro trabajo es hacer que este equipo sea cada vez mejor. Podemos mejorar en defensa, pero también en ataque”, reflexionó Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

La final 2025 de la Champions League se disputará el sábado 31 de mayo en el estadio Allianz Arena de Alemania. Inter de Milán espera al ganador entre PSG y Arsenal, que se resolverá este miércoles; el equipo francés cierra en casa con ventaja de 1-0 en la ida.