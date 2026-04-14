PSG da penúltimo paso hacia bicampeonato de Champions

París Saint-Germain (PSG) aseguró el penúltimo escalón hacia el objetivo de ser bicampeón de la Champions League por primera vez en su historia.

El equipo francés se instaló en semifinales de la edición 2026 después de golear 4-0 a Liverpool en el marcador global. Así, mantiene firme el deseo de repetir la ‘Orejona’, como lo hizo en 2025 al derrotar a Inter de Milán en la final.

“La temporada pasada, todo mundo pensaba que no podíamos ganar la Champions porque somos muy jóvenes. Ahora todo mundo sabe que somos los campeones, pero tenemos que crecer. Ese es nuestro objetivo”, diagnosticó el entrenador del PSG, Luis Enrique.

La semana pasada, en el partido de ida en el Parque de los Príncipes, PSG tomó ventaja de su localía para imponerse 2-0 con anotaciones de Désiré Doué (11’) y Khvicha kvaratskhelia (65’).

Eso significaba que podía incluso perder por un gol en la vuelta, en Anfield Road, pero su mentalidad fue distinta. Salió con toda la ambición de aumentar el marcador y volvió a ganar por 0-2, esta vez con doblete de Ousmane Dembélé (72’ y 90+1’).

“Creo que estamos al mismo nivel (que la temporada pasada). Tenemos muchas ganas de ganar títulos, así que intentaremos llegar hasta el final con nuestro juego”, definió Dembélé, quien fue galardonado como MVP.

PSG ganó la Champions League por primera vez en 2025. Por otra parte, lleva tres temporadas consecutivas llegando al menos a semifinales, una nueva marca para cualquier equipo francés.

Del lado opuesto, Liverpool firmó cuatro temporadas sin alcanzar semifinales. Su última aparición en dicha instancia fue en 2022, cuando obtuvo un subcampeonato.

Pese a ser los vigentes campeones de Premier League, los Reds no pudieron anotar un solo gol en la serie de 180 minutos contra PSG. Ahora se concentrarán en terminar en los puestos más altos de su competencia local para asegurar un boleto a la Champions 2026-27.

“La semana pasada obtuvimos mucho más de lo que merecíamos al perder sólo por 2-0”, expresó Arne Slot, entrenador de Liverpool, tras la eliminación.

“Lo que también se repitió con respecto a la temporada pasada fue que, en casa, obtuvimos mucho menos de lo que merecíamos. Deberíamos haber ganado”.

PSG espera al ganador de la serie entre Bayern Múnich y Real Madrid, que concluirá este miércoles en Alemania. Los bávaros ganaron la ida por 2-1 y se perfilan para ser el rival de los campeones defensores en semifinales.

El equipo dirigido por Luis Enrique aspira a convertirse en el primer ganador consecutivo de la Champions League desde que Real Madrid conquistó las ediciones 2016, 2017 y 2018.

Últimas series

Este miércoles concluirán las series de cuartos de final en la Champions. Además de la visita de Real Madrid a Bayern Múnich, Arsenal recibirá a Sporting de Lisboa.

Los Gunners, actuales líderes de Premier League, ganaron la ida por 0-1 en Portugal. Ante su gente, esperan redondear la serie para instalarse en semifinales por segunda temporada seguida.

En caso de concretar la victoria, Arsenal será rival de Atlético de Madrid en semifinales. Real Madrid, por su parte, busca remontar a Bayern Múnich para enfrentarse a PSG en la antesala de la final 2026, que se disputará en Budapest el 30 de mayo.

Arsenal y Atlético de Madrid nunca han ganado la ‘Orejona’, lo que haría más interesante su eventual cruce en semifinales.