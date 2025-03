Política irrumpe brillo de Iga Swiatek en Indian Wells

Iga Swiatek continúa brillando en el Abierto WTA 1000 de Indian Wells. Ya está a tres victorias de conseguir algo inédito: tres títulos femeniles de este torneo.

Sin embargo, su último enfrentamiento tuvo una sombra política. Y es que después de derrotar a Karolina Muchova en octavos de final por 6-1, 6-1, fue cuestionada en conferencia de prensa sobre la actualidad de la relación entre su país, Polonia, y Estados Unidos.

“Sé lo que pasó en Twitter con nuestro ministro, pero sinceramente no me siento en el lugar adecuado para comentar sobre política”, respondió la jugadora de 23 años, campeona de Indian Wells en las ediciones 2022 y 2024.

En días recientes, el empresario Elon Musk y el secretario de Estado del país de las barras y las estrellas, Marco Rubio, lanzaron fuertes declaraciones en contra del ministro de Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski, a través de X (antes Twitter).

La discusión surgió por diferencias respecto al sistema satelital Starlink, creado por la empresa SpaceX de Elon Musk, que opera en Polonia y Ucrania.

En poco tiempo la discusión subió tanto de nivel que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, tuvo que intervenir para pedir a Washington que apaciguara las declaraciones de estos personajes de origen estadounidense.

Este contexto aterrizó la tarde del martes en Indian Wells cuando Iga Swiatek salió a conferencia después de vencer a Karolina Muchova en 57 minutos y dar otro paso hacia el objetivo de un tricampeonato nunca conseguido por parte de una mujer.

“Sinceramente no me siento en condiciones de comentar, también porque no soy un experto y sigo (las redes sociales), pero no profundizo mucho en estas noticias”, comentó la tenista, actual número 2 del ranking mundial de la WTA.

“Sé que mucha gente ve mis ruedas de prensa y lee lo que digo. Así que no voy a hablar, porque no conozco suficientes detalles para hacerlo, sinceramente. Pero estoy más o menos consciente de lo que está pasando (…) Vivimos en un mundo bastante complejo y la tensión es alta”.

El resto de preguntas fueron sobre su rendimiento deportivo. Después de todo, la polaca ha destacado al ganar 36 de 42 juegos en sus tres triunfos en Indian Wells 2025: contra Caroline Garcia, Dayana Yastremska y ahora Karolina Muchova.

Hasta el momento tiene el segundo porcentaje de efectividad más alto en la historia femenil de Indian Wells, que comenzó a disputar esta rama en 1989, llegando a 91% después de acumular 21 triunfos y apenas dos derrotas. El único porcentaje que la supera es el 100% de Martina Navratilova (10 triunfos contra cero derrotas).

Su rival en cuartos de final será la ganadora del cruce entre la china Zheng Qinwen, actualmente octava del ranking mundial, y la ucraniana Marta Kostyuk.

Swiatek viene de ser eliminada en cuartos de final en el Abierto de Dubái, por la adolescente rusa Mirra Andreeva, pero Indian Wells ha marcado buenos momentos para ella en temporadas anteriores, ya que es uno de los eventos que precede a Roland Garros, donde es tetracampeona.

“Claro que las últimas temporadas he sido constante en esta parte del año, pero cada año es diferente. No doy nada por sentado, simplemente voy a hacer mi trabajo y ver qué tal. Sí, tengo bastante confianza, pero eso no significa que sepa qué pasará en el futuro”.

Otros tenistas que consiguieron el pase a cuartos de final de Indian Wells (incluyendo la rama varonil) durante la jornada del martes fueron Elina Svitolina, Holger Rune y Tallon Griekspoor. Este miércoles cerrarán los octavos de final con la participación de algunos de los mejores sembrados, como Aryna Sabalenka (1), Carlos Alcaraz (1), Coco Gauff (3) y Taylor Fritz (3).