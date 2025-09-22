Buscar
NFL cierra Semana 3 con triunfo de Lions

El líder de la Conferencia Nacional (NFC) la temporada pasada se metió a Baltimore para dejar en récord negativo a Ravens; la Semana 4 iniciará el jueves con la visita de Seahawks a Cardinals.

Detroit Lions.Reuters

Redacción El Economista

Detroit Lions ya tiene récord positivo en la temporada 2025 de la NFL. Esto se concretó gracias al triunfo en el Monday Night de la Semana 3 visitando a Baltimore Ravens.

Una notoria actuación con más de 220 yardas terrestres permitió a Lions superar por 38-30 a Ravens en el último partido de la Semana 3. Ahora los de Detroit marchan con récord de 2-1 en la temporada, mientras que los de Baltimore van 1-2.

David Montgomery fue la sensación del equipo ganador, aportando dos touchdowns después de 12 acarreos y 151 yardas. Su velocidad resaltó más allá de los lanzamientos de su experimentado quarterback, Jared Goff, en el M&T Bank Stadium.

Por el contrario, el quarterback de Ravens y uno de los jugadores con mayores expectativas de la NFL, Lamar Jackson, no tuvo su mejor noche. Si bien cumplió con 21 pases completos, fue interceptado en 27 ocasiones y no pudo darle a su equipo su segunda victoria seguida como local, recordando que en la Semana 2 vencieron 41-17 a Cleveland Browns.

De esta forma, Detroit cortó una racha de cinco derrotas consecutivas ante Baltimore, en las temporadas 2009, 2013, 2017, 2021 y 2023. Su último triunfo ante este rival había sido el 10 de septiembre de 2005.

Sin embargo, el historial a nivel general entre estos dos equipos sigue favoreciendo a los Ravens con seis triunfos y apenas dos derrotas.

Los Lions están en temporada de revancha, pues el año pasado no pudieron ganar un solo partido de playoffs. A pesar de que avanzaron como los líderes de la Conferencia Nacional (NFC), con récord de 15-2, fueron eliminados por Washington Commanders.

Los Ravens, por su parte, avanzaron a la postemporada 2024 como los terceros mejores sembrados de la Conferencia Americana (AFC). Vencieron a Pittsburgh Steelers en la Ronda de Comodines, pero perdieron en Series Divisionales ante Buffalo Bills.

La Semana 3 contó con varios resultados destacados. Por ejemplo, Kansas City Chiefs obtuvo su primera victoria de la temporada por 22-9 sobre New York Giants. El equipo de Patrick Mahomes venía de derrotas ante Philadelphia Eagles y Los Ángeles Chargers.

Justamente Eagles, vigente campeón del Super Bowl, llegó a marca de 3-0 después de superar a Los Ángeles Rams por 33-26.

Y el nuevo equipo del experimentado quarterback Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers, consiguió su segunda victoria de 2025 al superar por 21-14 a New England Patriots en calidad de visitante. Rodgers aportó dos pases de anotación.

Después de tres jornadas, sólo hay seis equipos que permanecen invictos en la NFL: Buffalo Bills, Los Ángeles Chargers e Indiannapolis Colts en la Conferencia Americana (AFC), además de Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers y Tampa Bay Buccaneers en la NFC.

Del otro lado, hay seis equipos que siguen sin conocer la victoria: New York Jets, Miami Dolphins, Houston Texans y Tennessee Titans en la AFC, además de New York Giants y New Orleans Saints en la NFC. Poseen récord de 0-3.

La Semana 4 comenzará este jueves 25 de septiembre en Arizona, cuando Cardinals reciba a Seattle Seahawks. El domingo habrá 13 juegos y el próximo Monday Night contará con doble cartelera: Dolphins recibiendo a Jets y Broncos recibiendo a Bengals.

