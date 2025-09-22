NFL cierra Semana 3 con triunfo de Lions

Detroit Lions ya tiene récord positivo en la temporada 2025 de la NFL. Esto se concretó gracias al triunfo en el Monday Night de la Semana 3 visitando a Baltimore Ravens.

Una notoria actuación con más de 220 yardas terrestres permitió a Lions superar por 38-30 a Ravens en el último partido de la Semana 3. Ahora los de Detroit marchan con récord de 2-1 en la temporada, mientras que los de Baltimore van 1-2.

David Montgomery fue la sensación del equipo ganador, aportando dos touchdowns después de 12 acarreos y 151 yardas. Su velocidad resaltó más allá de los lanzamientos de su experimentado quarterback, Jared Goff, en el M&T Bank Stadium.

Por el contrario, el quarterback de Ravens y uno de los jugadores con mayores expectativas de la NFL, Lamar Jackson, no tuvo su mejor noche. Si bien cumplió con 21 pases completos, fue interceptado en 27 ocasiones y no pudo darle a su equipo su segunda victoria seguida como local, recordando que en la Semana 2 vencieron 41-17 a Cleveland Browns.

De esta forma, Detroit cortó una racha de cinco derrotas consecutivas ante Baltimore, en las temporadas 2009, 2013, 2017, 2021 y 2023. Su último triunfo ante este rival había sido el 10 de septiembre de 2005.

Sin embargo, el historial a nivel general entre estos dos equipos sigue favoreciendo a los Ravens con seis triunfos y apenas dos derrotas.

Los Lions están en temporada de revancha, pues el año pasado no pudieron ganar un solo partido de playoffs. A pesar de que avanzaron como los líderes de la Conferencia Nacional (NFC), con récord de 15-2, fueron eliminados por Washington Commanders.

Los Ravens, por su parte, avanzaron a la postemporada 2024 como los terceros mejores sembrados de la Conferencia Americana (AFC). Vencieron a Pittsburgh Steelers en la Ronda de Comodines, pero perdieron en Series Divisionales ante Buffalo Bills.

La Semana 3 contó con varios resultados destacados. Por ejemplo, Kansas City Chiefs obtuvo su primera victoria de la temporada por 22-9 sobre New York Giants. El equipo de Patrick Mahomes venía de derrotas ante Philadelphia Eagles y Los Ángeles Chargers.

Justamente Eagles, vigente campeón del Super Bowl, llegó a marca de 3-0 después de superar a Los Ángeles Rams por 33-26.

Y el nuevo equipo del experimentado quarterback Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers, consiguió su segunda victoria de 2025 al superar por 21-14 a New England Patriots en calidad de visitante. Rodgers aportó dos pases de anotación.

Después de tres jornadas, sólo hay seis equipos que permanecen invictos en la NFL: Buffalo Bills, Los Ángeles Chargers e Indiannapolis Colts en la Conferencia Americana (AFC), además de Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers y Tampa Bay Buccaneers en la NFC.

Del otro lado, hay seis equipos que siguen sin conocer la victoria: New York Jets, Miami Dolphins, Houston Texans y Tennessee Titans en la AFC, además de New York Giants y New Orleans Saints en la NFC. Poseen récord de 0-3.

La Semana 4 comenzará este jueves 25 de septiembre en Arizona, cuando Cardinals reciba a Seattle Seahawks. El domingo habrá 13 juegos y el próximo Monday Night contará con doble cartelera: Dolphins recibiendo a Jets y Broncos recibiendo a Bengals.