Acapulco, Gro.- El Abierto Mexicano de Tenis (AMT) regresó a Acapulco para celebrar la edición 32 de su historia en este 2025 (AQUÍ nos podrían regalar un hipervínculo a la siguiente nota por favor: https://www.eleconomista.com.mx/deportes/top-10-baja-abierto-mexicano-tenis-dia-sorteo-20250222-747540.html). Luces y música acompañan a los aficionados al entrar a la Arena GNP Seguros, pero no esconden el mensaje que retumbó el año pasado: recuperar al puerto.

Los huracanes Otis y John golpearon a Acapulco a finales de 2023 y 2024, respectivamente. El saldo fue de más de 100 muertos, miles de viviendas destruidas y cientos de desplazados, según informes de medios como El País y Forbes.

Para la edición 2025 del AMT, la infraestructura de la Arena GNP Seguros luce firme. El torneo ya recibió dos días de actividades con los partidos calificatorios (qualies) y el domingo, previo al debut del cuadro principal, la asistencia fue de alrededor de 3,000 personas.

“Creo que la organización ha hecho un gran esfuerzo por mantener este torneo como uno de los mejores del mundo y nosotros, como aficionados, la mejor forma que tenemos para seguir apoyando a la gente que sufrió estas desgracias es venir y seguir gastando, aportando y conviviendo, porque Acapulco tiene que resurgir”, expresó a El Economista, Jorge Rodríguez, aficionado originario de la Ciudad de México que lleva 15 años asistiendo al torneo.

Reconstrucción y seguridad

La narrativa de recuperación de Acapulco fue evidente en la edición 2024, cuando habían pasado menos de seis meses desde el huracán Otis.

En esa edición, hubo patrocinadores que claramente mostraron apoyo. Adidas fue de los más sobresalientes, pues en su espacio en la zona comercial sólo puso un mensaje para indicar que ayudaría a los damnificados con una aportación.

Esta vez es diferente. Lo primero es que al entrar al complejo ya no se observa la frase “Acapulco, siempre contigo”, que el año pasado estaba en letras gigantes para que los aficionados se tomaran fotos con el estadio de fondo.

Ahora, en las dos canchas de entrenamiento que están junto a la entrada principal se observan retratos de damnificados acapulqueños que recibieron una nueva casa por medio de la asociación civil Construyendo Casas Integrales, que tiene a 12 colaboradores en el programa Reconstruyendo Acapulco, entre ellos Mextenis, la organización responsable del AMT.

La narrativa de recuperación también se observa fuera del torneo. Los empleados del hotel sede de la prensa, Palacio Mundo Imperial, portan playeras con las frases “Vuelve a vivir la experiencia de Acapulco” y “Todos somos Acapulco”.

Daniel Guzmán, otro aficionado foráneo, comentó a este diario: “El nivel de jugadores está bastante agradable. Vengo del Estado de México e influyeron dos cosas para venir: la tradición del torneo y que este año mi hija participó como ball kid. Además, las instalaciones han mejorado muchísimo. Me tocó inaugurar el estadio y hoy lo veo bastante bien”.

¿Tuvo alguna sensación negativa antes de viajar este año al torneo?

“No, la verdad es que me he mantenido al pendiente de las noticias desde hace mucho tiempo y veo que Acapulco sigue en pie, poco a poco, y no me da miedo volver a transitar las autopistas. Digo, hay que tener cuidado como siempre, pero hay que venir a apoyar e, insisto, esta es la mejor manera de ayudar a la gente para que Acapulco se vuelva a levantar”, respondió el aficionado Jorge Rodríguez.

Dentro del sitio web oficial del torneo hay una pestaña que se llama ‘Siempre contigo Acapulco’. Allí describen el apoyo brindado a los damnificados hasta ahora.

“Más de 11,000 familias han sido beneficiadas gracias a la realización del torneo”, dice una de las frases más grandes, además de destacar 36 casas reconstruidas, 24 en construcción y 33 por iniciar con el apoyo de los patrocinadores Caliente, Adidas, La Costeña, la propia Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y el jugador griego Stefanos Tsitsipas.

Impulso de jugadores

Las conversaciones de algunos empleados de la zona de comida en la Arena GNP todavía giran en torno a los huracanes Otis y John.

“El último (John) fue increíble. Estuvimos cinco días con lluvia. A veces era una llovizna muy leve, pero no dejaba de llover. Le dije a mi madre que teníamos que estar muy alertas porque era algo que no habíamos visto”, compartió una empleada de la colonia La Libertad, dentro de Acapulco.

Sin embargo, la celebración del AMT incentiva la recuperación de la normalidad en el puerto: “Ayuda muchísimo que este evento se reactive. Ya hubo conciertos y otros eventos, pero el torneo de tenis es un fuerte impulso para nosotros y esperamos que la normalidad se observe durante las vacaciones de Semana Santa”, agregó un chofer de transporte público.

Por lo pronto, el último día de qualies mostró una afluencia interesante pese a no tener partidos de las principales figuras, como Alexander Zverev y Casper Ruud.

No obstante, el propio Zverev ofreció cerca de 30 minutos de entrenamiento abierto al público en el estadio principal, con cientos de espectadores, mientras que otros jugadores como Ben Shelton, Flavio Cobolli, David Goffin y Alejandro Davidovich también reunieron a decenas cuando practicaron en canchas alternas.

Otro ingrediente para la alta afluencia es que el mexicano Rodrigo Pacheco jugó un partido de qualies este domingo por la noche, con el objetivo de avanzar al cuadro principal de dobles junto al argentino Federico Agustín Gómez.