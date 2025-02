Brian Campbell: una década de espera hasta el Mexico Open

Hay metas que pueden tardar 10 años en cumplirse. Brian Campbell levantó su primer trofeo PGA TOUR a sus 31 años de edad en un proceso que inició en el 2015 como profesional y que tendrá que gestionar este año compitiendo contra los mejores del ranking mundial.

El Mexico Open encontró por primera vez a su campeón en un duelo definido en playoffs, en un cardiaco doble desempate que alargó la jornada de los golfistas de las 9:00 am a las casi 17:00 horas. A sus 31 años, Campbell nunca había ganado en 27 aperturas de su carrera en el PGA TOUR y 159 apariciones en el Korn Ferry Tour. Forjó su golf en la Universidad de Illinois, fue el jugador amateur más joven en el US Open de 2015 y dos semanas después, debutó como profesional en el Abierto de Nueva Escocia en el Web.com Tour.

Han pasado 10 años ¿sientes que tu primer trofeo PGA TOUR tardó mucho en llegar?

“Sí. Es difícil verlo de esa manera, ha pasado mucho tiempo, pero he luchado contra algunas lesiones durante los últimos dos años. No ha sido fácil, no voy a mentir, pero simplemente no sé ni qué decir. Ha pasado tanto tiempo, han pasado ocho o nueve años desde que volví. Supongo que estaba más enfocado en recuperar mi salud y en tratar de disfrutar del golf de nuevo, divertirme con él. Es una locura lo que puede pasar cuando te concentras en las cosas correctas”, respondió el campeón a El Economista.

Brian Campbell y Aldrich Potgieter fueron competencia directa todo el fin de semana en Vidanta Vallarta hasta que Campbell emergió con la victoria en el segundo hoyo de un desempate a muerte súbita. Potgieter lideró los tres días de clasificación, hasta que el domingo, desde el cuatro hoyo en adelante, comenzó a perder posiciones. Brian abrió la puerta a Campbell y Aaron Rai (inglés) para que le pelearan el título. Y ocurrió. El sudafricano cumplirá 21 años hasta el 13 de septiembre y tendrá que seguir luchando para encontrar su primer victoria PGA TOUR.

¿Qué le dijiste a Aldrich cuando el resultado del desempate fue a tu favor?

“Le dije que tiene buen talento, es un gran jugador, de mucha calidad, el futuro será muy bueno para él, lo conozco desde el Korn Ferry Tour”, comentó Brian a este medio.

Aldrich representa al golf sudafricano, ganó el Campeonato Amateur en 2022 y entró al profesionalismo en junio de 2023. Se convirtió en el ganador más joven en la historia del Korn Ferry Tour al ganar el Bahamas Great Abaco Classic en enero de 2024. Además, ganó el British Amateur 2022 a los 17 años.

“Espero que mi momento llegue pronto. La presión es algo muy importante. No puedes superarla. Solo tienes que aprender y adaptarte a ella la próxima vez”, dijo Potgieter, quien pone el reflector en las nuevas generaciones del PGA TOUR.

Con la victoria, Brian consigue dos exenciones hasta 2027. Jugará el Arnold Palmer Invitational (6-9 marzo) acceso al Masters (7-13 abril), al THE PLAYERS Championship (13-16 marzo) y al PGA Championship (15-18 mayo) junto con cinco de los Signature Events de 20 millones de dólares que quedan en el calendario del PGA TOUR.