Mundial de Ruanda vislumbra nueva proeza para Isaac Del Toro

El Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 vislumbra una nueva proeza para el mexicano Isaac Del Toro, quien con apenas 21 años ha posicionado su nombre en lo más alto de este deporte.

La proeza que perseguirá del 21 al 28 de septiembre en Ruanda es posicionar a México, por primera vez, dentro de un top 10 en la historia de los Mundiales de Ruta organizados por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que comenzaron en 1921.

Estos Mundiales consisten en dos competencias élite (femenil y varonil): ruta y contrarreloj. Isaac Del Toro participará en ambas en Ruanda, a diferencia del año pasado en Suiza, cuando participó en dichas categorías pero con límite de edad (sub 23).

Este año, Del Toro se ha encargado de crecer sus expectativas para el Mundial. Acumula 13 victorias en la temporada y cuatro fueron en la última semana (todas en Italia).

“En mi opinión, ya lo tiene todo: fuerza para atacar y superar a otros aspirantes en las clasificaciones generales, es consistente y puede competir en Grandes Vueltas”, analiza para El Economista, Lukas Ronald Lukacs, fotógrafo y comunicador especializado en ciclismo originario de Eslovaquia.

“Es un ciclista completo y eso implica un grado muy fino en todas las capacidades físicas. Sabe leer la situación de carrera, por lo mismo, sabe cómo moverse; mentalmente se le ve muy fuerte y técnicamente ha mejorado mucho”, agrega Juan Ramón Piña, reportero y comentarista de ciclismo con más de 35 años de experiencia, además de académico del deporte por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El mejor resultado de México en estos Mundiales, en la categoría de ruta élite masculina, fue el 12 de Raúl Alcalá en Francia 1989. En contrarreloj élite masculina, el puesto más alto fue para Jesús Zárate, siendo 24 en Colombia 1995.

Cabe aclarar que estos Mundiales son diferentes a otros que organiza UCI, como los de pista, montaña y BMX, en los que México sí ha logrado medallas.

En total, la selección nacional lleva a 10 ciclistas para el Mundial de Ruanda (nueve hombres y una mujer). Sólo cuatro estarán en competencias élite: Isaac Del Toro, Éder Freyre (ruta y contrarreloj), David Ruvalcaba y Romina Hinojosa (ruta).

“Todos son muchachos voluntariosos, sólo que su nivel difícilmente les alcanza siquiera para apoyar a Del Toro. En los otros casos, son quienes ganaron el derecho de estar, tienen experiencia; con astucia pueden colarse en un buen grupo y dar una sorpresa”, califica Juan Ramón Piña.

Isaac Del Toro es el máximo protagonista de México por mucho, ya que diversos sitios especializados en ciclismo lo ponen como una de las figuras a seguir en Ruanda, a la altura de Tadej Pogacar (Eslovenia), Remco Evenepoel (Bélgica) y Mads Pedersen (Dinamarca).

Una de las principales fortalezas del mexicano es ser parte de UAE Team Emirates, equipo que comparte con Pogacar y otros ciclistas de prestigio. Eso le ha permitido crecer exponencialmente en apenas dos temporadas como profesional.

“Está en el mejor equipo del mundo, lo llevan con cautela y sin presiones. Saben que es un diamante y que está en proceso de pulimiento. Después del Mundial ya no habrá mucho qué trabajar. Para 2026, tal vez, planificar volúmenes e intensidades de consideración en montañas de primera y de fuera de categoría, pensando en el Giro de Italia o, por qué no, en el Tour de Francia”.

Del Toro obtuvo tres victorias en 2024, su primer año con UAE Emirates. En 2025 abrió el camino ganador en marzo, en Milano-Torino, pero su apogeo fue en mayo, finalizando en segundo lugar de la clasificación general del Giro de Italia, uno de los tres majors del ciclismo.

La semana pasada completó cuatro triunfos en Italia: el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini y el Trofeo Matteotti.

Pero el Mundial de Ruanda le exige una diferente demostración de potencial, ya que no contará con las estrategias ni compañeros de UAE Emirates.

“Los Mundiales son tan únicos que definen una carrera, incluso más que una Gran Vuelta”, adhiere Lukas Ronald Lukacs. “Además, este es importante para la opinión que tienen de Isaac algunos aficionados, quienes lo llaman sobrevalorado porque sólo gana una o dos carreras. Puede demostrarles que también puede rendir al más alto nivel. Necesita aprovechar esta oportunidad con todas sus fuerzas”.

Espera un top 10 para Del Toro en Ruanda, ya que considera que estos Mundiales son ganados “por corredores con más experiencia”.

Juan Ramón Piña, por su parte, menciona que “el Mundial es consecuencia de su excelente regularidad en la temporada, independientemente del resultado. Lo ideal es que sea protagonista, a pesar de no contar con equipo que pueda apoyarlo”.

En su primera participación en este Mundial, el año pasado en Suiza, Isaac Del Toro finalizó en sexto lugar en la categoría masculina sub 23 de ruta y doceavo en la sub 23 de contrarreloj.

Esta vez está ante un nuevo desafío, cobijado por los triunfos y experiencia que ha explotado a lo largo de 2025 con UAE Emirates.

Países dominantes

El Mundial de Ciclismo de Ruta de la UCI nació en 1921 en Dinamarca, con una suspensión de 1939 a 1945 a causa de la Segunda Guerra Mundial.

Se celebra anualmente y este 2025, en su edición 98, debuta en un país africano: Ruanda. Los que llegaron como campeones defensores son Tadej Pogacar (Eslovenia) en ruta élite varonil, Remco Evenepoel (Bélgica) en contrarreloj élite varonil, Lotte Kopecky (Bélgica) en ruta élite femenil y Grace Brown (Australia) en contrarreloj élite femenil.

A nivel general, Italia es el país más ganador en la historia de los Mundiales de Ciclismo de Ruta con 147 medallas, de las cuales 54 son de oro (incluyendo rama femenil y varonil).

El podio lo completan Bélgica y Países Bajos, con 41 y 39 oros, respectivamente. El país latinoamericano mejor ubicado en el palmarés histórico es Colombia con dos oros; de hecho, ninguna otra nación de esta región ha subido a lo más alto del podio en las categorías élite.

Según un comunicado del gobierno de Ruanda, se esperan más de 7,000 visitantes en el país para el Mundial, además de una audiencia televisiva de más de 300 millones de espectadores en todo el planeta.