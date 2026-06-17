Mundial 2026: Uzbekistán no abandonó a su selección en México

La afición de Uzbekistán no abandonó a su selección de futbol en el momento más especial de su historia, que fue su debut en una Copa del Mundo de la FIFA.

Uzbekistán se citó ante Colombia en el estadio Ciudad de México el 17 de junio de 2026, en partido correspondiente al Grupo K. La FIFA puso como sede el ahora llamado Estadio Ciudad de México, que antes albergó los Mundiales de 1970 y 1986.

Al ser un país que surgió de la disolución de la Unión Soviética (URSS), fue reconocido por FIFA apenas en 1994. Después de 32 años, calificó a su primer Mundial.

“Sí, es nuestra primera Copa del Mundo y estamos muy felices por este momento. No podíamos perdernos algo así”, mencionó a El Economista un aficionado uzbeko llamado Otabek, presente con la bandera de su país y la playera de su selección en el Estadio Ciudad de México.

El partido estuvo repleto de camisetas amarillas en apoyo a Colombia. Fueron menos de 20 los que portaban jerseys blancos con vivos azules y verdes.

Foto EE: Eric Lugo

Estos eran en apoyo a Uzbekistán, un territorio ubicado a más de 12,000 kilómetros de México y 11 horas por delante.

“El ambiente aquí es muy bonito entre baile, comida y música. Al único futbolista mexicano que conozco es a Ochoa”, agregó Otabek entre risas, con un inglés muy limitado.

Aunque Uzbekistán tiene más de 37 millones de habitantes, fueron escasos los que viajaron a la Ciudad de México para este partido. Después de todo, sus otros dos duelos de fase de grupos serán en Estados Unidos: el 23 de junio contra Portugal en Houston y el 27 contra República Democrática del Congo en Atlanta.

Pese a ser pocos, los aficionados uzbekos que se presentaron en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ portaban con orgullo su bandera, sonreían y hasta usaban pelucas.

Y los aficionados colombianos, que eran amplia mayoría, los abrazaban e invitaban a ser parte de los cantos y coreografías antes del juego.

“De esto se trata el Mundial, es una fiesta y no se trata de pelar con nadie, sino de estar unidos, abrazados y disfrutar del partido”, expresó un aficionado colombiano llamado Nicolás.

Irina, una aficionada nacida en Rusia pero que vive en la Ciudad de México y está casada con un colombiano, también celebró este momento.

“El ambiente ha estado muy amable y con mucha energía en el estadio. Quisiera que Uzbekistán gane, creo que los jugadores se sienten muy bien aquí porque México todo el ambiente es muy amigable.

“Estoy feliz de que haya una parte del Mundial aquí porque puedo participar y llegar a ver los partidos”, concluyó la aficionada que portaba con orgullo la bandera de Uzbekistán.

asddsaFoto EE: Eric Lugo

Los uzbekos son una de las cuatro selecciones que están debutando en Copas del Mundo en la edición Norteamérica 2026, junto a Cabo Verde, Curazao y Jordania.

Sin embargo, cuentan con varios nombres de abolengo en su plantel, como el defensa del Manchester City, Abdukodir Khusanov, y el exdelantero de la Roma, Eldor Shomurodov.

Pero todos los reflectores en esta Copa del Mundo recaen en su entrenador, el italiano Fabio Cannavaro, quien fuera defensa de la Juventus, Real Madrid y de su selección, incluso, consagrándose con el título en Alemania 2006 y un Balón de Oro.

rrg