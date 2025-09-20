Monterrey vs. América: hora y dónde ver el duelo de la jornada 9 de la Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2025 tendrá este sábado el enfrentamiento entre Monterrey y América, dos de los equipos con mayor convocatoria en el país.

Los Rayados, que marchan segundos en la tabla con 21 puntos, buscarán su octava victoria consecutiva para igualar un récord histórico que data de 1963.

Monterrey vs. América: hora, sede y transmisión

Hora: 21:05 horas

Estadio: BBVA, Monterrey

Transmisión: Canal 5 y TUDN

El equipo dirigido por Doménec Torrent llega motivado y con la expectativa de ver el debut del delantero francés Anthony Martial, recién llegado del AEK Atenas. El atacante de 29 años entrenó por primera vez esta semana y está listo para tener minutos frente a uno de los rivales más duros del torneo.

“Anthony es un jugador que está entrenado, está en buena forma. La prueba que viene ahora será exigente, pero nosotros estamos muy bien”, dijo Torrent en la previa.

El América, por su parte, llega dolido tras perder el Clásico Nacional ante Chivas, pero se mantiene tercero en la clasificación con 17 puntos y necesita sumar para evitar que Monterrey y Cruz Azul se despeguen en la cima.

El portero uruguayo Santiago Mele, quien suma dos juegos con la portería en cero, aseguró que el plantel está enfocado:

“Tres puntos son tres puntos, juegues contra quien juegues. Este partido es especial, pero seguimos concentrados en nuestro trabajo”, declaró.

Resultados del viernes: Cruz Azul asume el liderato

La jornada comenzó con la victoria del Cruz Azul 3-2 sobre FC Juárez, con lo que la Máquina Celeste llegó a 23 puntos y tomó el primer lugar de la clasificación, hilando su séptimo triunfo consecutivo. Nicolás Larcamón destacó la consistencia de su equipo:

“El objetivo es estar lo más alto posible. Este proceso sigue siendo joven, pero la racha de victorias demuestra que vamos por buen camino”, comentó el técnico celeste.

En otros resultados del viernes:

Necaxa superó 1-0 a Puebla

Tijuana goleó 5-0 a León

Mazatlán empató 1-1 con Atlas

Otros partidos de la Jornada 9

Además del duelo estelar en el norte, la jornada sabatina ofrecerá otros tres encuentros que podrían modificar la parte media de la tabla.

Pachuca vs Querétaro

Hora: 17:00 hrs

Estadio: Hidalgo

TV: FOX Sports

Pachuca busca aprovechar su localía y mantener su dominio histórico sobre Gallos Blancos, que no pierde en sus dos últimas visitas a este estadio.

Pumas vs Tigres

Hora: 19:00 hrs

Estadio: Olímpico Universitario

TV: Canal 5, TUDN

Los felinos llegan tras empatar 0-0 contra Chivas en su partido pendiente, mientras que Pumas necesita sumar en casa para no rezagarse en la lucha por liguilla.

Chivas vs Toluca

Hora: 19:07 hrs

Estadio: Akron

TV: Prime Video

El Rebaño buscará transformar en triunfo el ímpetu mostrado ante Tigres. Toluca, vigente campeón, es un rival complicado que históricamente le ha complicado las cosas en Guadalajara.

La jornada se cerrará el domingo con el partido entre Santos Laguna y Atlético de San Luis en el TSM Corona (17:00 hrs, por ViX), duelo que enfrenta a un local que quiere reaccionar y un visitante que suma tres victorias seguidas ante los Guerreros.