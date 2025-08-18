Monterrey renueva plan de consolidación en WTA Tour

Monterrey, uno de los puntos neurálgicos de México en diversos rubros, incluyendo el deportivo, está trabajando para reforzar su plan de consolidación en el WTA Tour, la gira de tenis femenil más importante del mundo.

Aunque el Abierto de Monterrey celebra su edición 17 esta semana, es decir, no es un torneo neófito del ecosistema WTA, sí está atravesando una etapa de experimentación al saltar de categoría 250 a 500 a partir de 2024.

La semana del 18 al 23 de agosto de 2025 representa apenas la segunda edición del torneo en categoría 500, la tercera más importante en el organigrama del tenis mundial detrás de los 1000 y Grand Slams.

“Queremos que este torneo se siga consolidando, como ya estaba anteriormente, pero ahora como un 500. Para nosotros es muy importante establecerlo así”, comenta a El Economista, Hernán Garza Echavarría, fundador y director del Abierto de Monterrey.

El torneo nació en 2009 en la categoría WTA International, que actualmente es la WTA 250. Vivió 15 ediciones en esa denominación, contando con jugadoras de alto prestigio como Li Na, Agnieszka Radwanska, Sara Errani, Garbiñe Muguruza, Victoria Azarenka y Madison Keys.

Ese historial le valió un peso importante a nivel internacional, define su director: “Es un torneo de 17 años y cada año ha crecido. Creo que todo mundo conoce este torneo y lo digo con todo orgullo. Tenemos patrocinadores de alcance mundial”.

Pero el nivel 500 demanda mejoras en organización y objetivos. Sólo por poner un ejemplo, la bolsa total de premios pasó de 196,750 dólares en 2009 a 1,064,510 en 2025. La cantidad dio un salto notable del 255% de 2023 a 2024, cuando vino el cambio de categoría.

En la actualidad, sólo existen 17 torneos de nivel WTA 500 en el mundo. México y Alemania son los únicos países que albergan tres cada uno. Mérida, Monterrey y Guadalajara son, en orden cronológico, los que pasan por suelo nacional.

—¿A qué plazo tienen el contrato de categoría WTA 500?

“Ya somos un torneo 500 de manera permanente. Sí, se puede crecer a un (WTA) 1000) pero, bueno, tener un torneo 500 en la ciudad para nosotros ya es un privilegio. La verdad es que no tenemos ningún plazo ni nos pasa por la cabeza ahorita subir a un 1000”, explica Garza Echavarría.

Pero para el directivo la principal meta del torneo con esta nueva categoría es que se convierta en un impulsor de talentos nacionales.

“Ese es nuestro objetivo y ambición. Ahora sí no hay excusas para que no podamos sacar jugadores mexicanos con futuro brillante. Es el objetivo principal porque, si no, algo no estamos haciendo bien.

“Viene un semillero importante en el tenis femenil. Desconozco cómo esté ahorita el tenis varonil, pero sí veo un gran resurgimiento del tenis femenil en México y de un nivel bastante alto”.

La edición 2025 del Abierto GNP Seguros contará con cuatro jugadoras mexicanas: Renata Zarazúa y Victoria Rodríguez, tanto en singles como en dobles, además de Giuliana Olmos y Julia Rodríguez exclusivamente en la categoría por equipos.

Balance económico y mediático

La inversión anual del Abierto de Monterrey requiere, desde 2024, más de un millón de dólares. La bolsa de premios para las jugadoras fue la principal razón para crecer esa cifra.

Por ello, Hernán Garza resalta la presencia de los patrocinadores, a quienes describe como la principal fuente de ingresos para soportar el peso económico del torneo.

“La bolsa pasó de alrededor de 250,000 dólares a más de un millón. Fue un cambio total y creo que eso nos obligó a buscar más patrocinios, a buscar llenar el estadio y muchas otras cosas que evaluamos el año que nos dieron esta oportunidad del cambio al nivel 500.

“Un torneo es difícil sin patrocinios, y lo digo porque lo viví en 2009, cuando empezamos sin patrocinadores ni televisión. Hoy por hoy, este torneo se transmite a más de 150 países y los patrocinios están en un 80% de los ingresos para el torneo. Hay muchos que empezaron desde el principio, no con las cantidades que hoy solicitamos porque hemos crecido, pero han sido fieles y eso es muy importante. Ahora es al revés, porque hay muchos patrocinadores ahora nos buscan”.

Según su página de internet, el torneo cuenta con 40 patrocinadores y nueve aliados estratégicos. Del primer rubro destacan GNP, Santander, Amstel Ultra y BMW como marcas con peso internacional; del segundo rubro destacan asociaciones con clubes locales como Sultanes (beisbol) y Fuerza Regia (basquetbol).

La edición 2024 dejó más de 220 millones de pesos de derrama económica. Para 2025 se estima una cifra similar, mientras que el valor comercial del torneo en televisión nacional se cotiza en 74 millones de pesos, según datos compartidos por la propia organización.

El Abierto de Monterrey se juega en la semana previa al US Open, último Grand Slam del año, lo que dificulta la presencia de una larga lista de jugadoras top en el ranking mundial.

Sin embargo, las ocho mejores sembradas de esta edición están en el top 50, destacando Emma Navarro, Ekaterina Alexandrova, Diana Schnaider, Beatriz Haddad Maia y Elise Mertens. También resalta la ex top 10, Maria Sakkari.