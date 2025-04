Montecarlo renueva a Alcaraz en títulos, ranking y mentalidad

Carlos Alcaraz salió renovado del Masters de Montecarlo 2025. Para empezar, el español dio un giro completo a su historia en dicho torneo, pues antes de esta edición no había sido capaz de ganar un solo partido. Ahora es el campeón.

“La clave esta semana ha sido que tengo que enfrentarme a las dificultades, no evitarlas”, subrayó Alcaraz en la conferencia posterior a la final de Montecarlo 2025, en la que remontó al italiano Lorenzo Musetti en tres sets (3-6, 6-1, 6-0).

De esta manera, Carlos Alcaraz consiguió el título 18 de su carrera en el ATP Tour, además del sexto dentro de la categoría Masters 1000. Anteriormente ganó en Miami (2022) y tiene un par de dobletes entre Madrid (2022 y 2023) e Indian Wells (2023 y 2024).

El Masters de Montecarlo representaba un episodio singular a su carrera. Sólo había jugado allí la edición 2022 y su participación duró un día, pues perdió en su debut en segunda ronda frente al estadounidense Sebastian Korda.

Por distintas razones, entre ellas lesiones, no pudo participar en Montecarlo en 2021, 2023 ni 2024. Este 2025 marcó su regreso y rebasando toda expectativa. Dejó en el camino a Francisco Cerúndolo, Daniel Altmaier, Arthur Fils, Alejandro Davidovich y, finalmente, a Lorenzo Musetti, que nunca había llegado tan lejos en un Masters 1000.

“Carlos ya es una leyenda de este deporte”, comentó Musetti en la conferencia posterior al partido, que no pudo cerrar de manera óptima por algunas molestias físicas.

“Es un tipo que rompe récords y en pista sientes que tiene una especie de aura. Sinceramente, creo que jugué un primer set fantástico, lo que le hizo cambiar algo en su tenis. Si hubiese estado al 100% físicamente, podría haberme mantenido con más energía, que es lo que necesitas para ganar a alguien como Carlos. Espero cobrar revancha pronto”.

Alcaraz se reencontró con un nivel importante, pues aunque ya había ganado un título en 2025 (Abierto ATP 500 de Róterdam), venía de tres duras eliminaciones: cuartos de final en Doha, semifinales en Indian Wells y segunda ronda en Miami.

Montecarlo le permitió dar un golpe de autoridad en el inicio de la gira sobre arcilla, que también es importante para él porque viene de ser campeón del Grand Slam de esta superficie, Roland Garros, durante la temporada anterior.

Este es el primer torneo sobre tierra batida de la temporada, sabía que iba a ser muy difícil, que iba a tener momentos complicados y, que aun así, tenía que seguir siendo positivo”.

Pero el español de 21 años obtuvo otros aprendizajes de su primer título en Montecarlo: “Quedan meses por delante y la gente tiene muchas expectativas en que tenga una buena temporada de arcilla. Probablemente, quieren que gane todos los torneos, así que será difícil gestionarlo. Una cosa que he aprendido en el último mes es que tengo que pesar en mí sin importar lo que pase en la pista. Gane o pierda, tengo que salir feliz de la cancha”.

Además del trofeo, aprendizajes y un premio económico de 1.02 millones de dólares, Carlos Alcaraz se lleva de Montecarlo 2025 el regreso al subliderato del ranking mundial varonil.

A partir de este lunes, el español superará al alemán Alexander Zverev en la clasificación mundial de ATP y únicamente permanecerá detrás del italiano Jannik Sinner. Carlos Alcaraz no estaba en el top 2 del ranking desde noviembre de 2024.

Sin embargo, eso es algo que no le quita el sueño: “Otra cosa que he aprendido en últimos meses es no pensar en nada más allá de lo que pase en pista, simplemente disfrutar. Ya no pienso en el ranking, ya no es mi prioridad. Veremos lo que pasa en el próximo mes hasta Roland Garros”.

A la gira de arcilla le restan dos eventos Masters 1000 (Madrid y Roma), además de un Grand Slam (Roland Garros). Por lo pronto, la siguiente parada para Carlos Alcaraz es el Abierto ATP 500 de Barcelona, en el que ostenta dos títulos (2022 y 2023).

Rafael Nadal había sido el último español en ganar un título en el Masters de Montecarlo, en 2018. Con la reconquista a nombre de Carlos Alcaraz en este 2025, el palmarés continúa creciendo.

Alcaraz ya está en el top 3 de tenistas masculinos activos con más títulos de nivel Masters 1000, ya que sólo es superado por Daniil Medvedev, Alexander Zverev (ambos con siete) y la leyenda de Novak Djokovic (con 40).