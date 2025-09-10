Usuarios reportan fallas en inicio de primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026

La primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 comenzó este miércoles 10 de septiembre a las 9:00 horas (tiempo del centro de México). Millones de aficionados intentaron registrarse en el portal de la FIFA para participar en el sorteo preferente de Visa.

Sin embargo, minutos después del arranque, usuarios denunciaron problemas de acceso en la página de entradas de la FIFA. Algunos recibieron mensajes de bloqueo y otros reportaron advertencias sobre un supuesto intento de ataque cibernético (XSS), lo que generó preocupación sobre la seguridad de la página.

Incluso en los casos en que parecía permitir la entrada al sistema, el portal arrojaba errores al cargar la información personal o al intentar confirmar los datos, lo que impidió avanzar en el registro. En redes sociales, aficionados compartieron capturas de pantalla donde el sitio se cerraba de manera automática con la leyenda “inténtelo más tarde”.

.

Otro de los mensajes más frecuentes fue: “Se ha detectado un intento de ataque XSS. Cierre esta pantalla y vuelva a la tienda”. Según especialistas en ciberseguridad consultados, esta notificación suele activarse cuando un sistema detecta tráfico inusual o intentos de manipular formularios, aunque en muchos casos puede deberse únicamente a la saturación de servidores.

¿Cómo es el proceso según la FIFA?

De acuerdo con la FIFA, la primera fase se realiza en alianza exclusiva con Visa y requiere:

Ser mayor de edad.

Contar con tarjeta Visa (crédito, débito o prepago recargable con protocolo 3D Secure ).

). Completar un registro en línea con datos personales y correo electrónico válido.

El registro no garantiza la compra inmediata de boletos. A partir del 29 de septiembre, la FIFA notificará a los seleccionados mediante un proceso aleatorio. Quienes resulten elegidos recibirán una fecha y horario para comprar boletos a partir del 1 de octubre, sujeto a disponibilidad.

¿Se cancela la venta de boletos?

Pese a los problemas técnicos reportados, la FIFA no ha anunciado ninguna cancelación ni suspensión de la primera fase. La saturación de la página aparece como la principal causa de las fallas.

Los aficionados podrán registrarse hasta el 19 de septiembre. Posteriormente, habrá dos etapas adicionales: Segunda fase: del 27 al 31 de octubre. Tercera fase: después del sorteo oficial de la FIFA, programado para el 5 de diciembre.

La FIFA recordó que, aunque el proceso de venta inicia en octubre, el calendario de partidos, rivales y horarios solo se dará a conocer en diciembre.