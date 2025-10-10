México vs. Argentina Sub-20: hora y dónde ver el duelo por el pase a semifinales del Mundial de Chile 2025

La Selección Mexicana Sub-20 buscará este sábado 11 de octubre dar un golpe de autoridad en el Mundial de la especialidad que se disputa en Chile, cuando enfrente a Argentina, el país más ganador en la historia de este torneo, por el pase a semifinales.

Un reto de alto calibre

El Tri juvenil, dirigido por Eduardo Arce, llega con paso invicto tras vencer 4-1 a Chile en Valparaíso, resultado que le dio su boleto a los cuartos de final. Con dos victorias y dos empates, México ha mostrado solidez ofensiva y orden en todas sus líneas.

Su desafío ahora será frenar a una Argentina en racha, que llega con cuatro triunfos consecutivos, 12 goles a favor y sólo dos en contra. Bajo el mando de Diego Placente, la Albiceleste aspira a volver a unas semifinales después de 18 años.

Historial entre México y Argentina Sub-20

Será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial Sub-20 varonil y el primero en 14 años. México ganó el primer cruce en 1999 (4-1), pero Argentina se impuso en los dos siguientes: 1-0 en 2007 y 2011.

Ahora, el Tri busca romper esa racha y colocarse por primera vez entre los cuatro mejores del mundo en esta categoría.

Etapa: Cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Fecha: Sábado 11 de octubre

Hora: 17:00 (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN

Antes de este encuentro, se disputará otro choque de cuartos de final entre España y Colombia, programado a las 14:00 horas, con transmisión por ViX.

Contexto

Argentina es el máximo campeón del Mundial Sub-20 con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), mientras que México busca su primera corona. El duelo promete intensidad, juventud y talento, con dos selecciones que llegan en gran momento y con figuras emergentes de ambos lados.