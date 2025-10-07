México aplasta a Chile y asegura quinto partido en Mundial Sub 20

Como ya se ha vuelto una costumbre, la Selección Mexicana volvió a romper el mito del quinto partido en un Mundial de categoría juvenil. Esta vez, lo hizo en el Sub 20 que se disputa en Chile, instalándose en cuartos de final.

El Tri superó con soltura lo que, en principio, parecía una dura prueba. No se dejó intimidar por los más de 20,000 aficionados con playeras rojas en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, y terminó venciendo 4-1 al anfitrión en octavos de final.

Tahiel Jiménez, delantero de Santos Laguna e hijo de Walter ‘Lorito’ Jiménez, ex jugador de Veracruz y América, abrió el marcador al minuto 26 tras asistencia de Gilberto Mora, sacando un potente tiro de zurda que dejó sin reacción al portero Sebastián Mella.

La ampliación cayó por cuenta de Iker Fimbres, mediocampista de Monterrey. Encontró un ligero espacio afuera del área grande de Chile al minuto 67 y cruzó un fuerte disparo de pierna derecha.

La anotación de Fimbres sirvió para tranquilizar a México mental y tácticamente, ya que Chile había sido amplio dominador en el inicio del segundo tiempo. El empate se veía más cerca, sobre todo, con el empuje del capitán andino, Juan Rossel.

La cereza en el pastel la puso Hugo Camberos, delantero de Chivas, con un doblete. Primero, aprovechó un rebote en el área chilena para simplemente empujar el balón a la red sin marca alguna, con asistencia de Amaury Morales al minuto 80.

Al 86’, otra vez Morales asistió a Camberos. El extremo de Cruz Azul llegó hasta línea de fondo por la banda derecho y sirvió para que el de Chivas llegara a empujar con fuerza.

Eso significó el 4-0 y total frustración para el equipo chileno. Algunos de sus jugadores reclamaron a Camberos por su festejo ante las gradas, lo que derivó en amonestación para el delantero de Guadalajara y ánimos encendidos en ambas bancas.

Segundos después, Juan Rossel aprovechó un desmarque para fulminar la portería mexicana, custodiada por Emmanuel Ochoa, para hacer el gol de la honra de Chile al 88’.

Aunque el marcador no lo refleje, hubo dos tonos en el partido, ya que el primer tiempo fue controlado por México con autoridad con más de 60% de posesión y un promedio de recuperación de balón de 17 segundos, la mitad que su adversario (34), según estadísticas de FIFA.

Gilberto Mora, Elías Montiel, Obed Vargas e Iker Fimbres eran las válvulas de medio campo hacia el frente, mientras que Diego Sánchez y Alexéi Domínguez cubrían las bandas. Tahiel Jiménez quedaba como único referente en ataque.

Pero Chile arrebató la posesión en el segundo tiempo, antes de la anotación de Fimbres. Luego, a menos de 15 minutos del final y con ventaja de 2-0, el seleccionador mexicano, Eduardo Arce, decidió refrescar el ataque con Camberos, Morales y Oswaldo Virgen. Los ajustes ayudaron a cerrar el partido con balón controlado, además de los tiros de gracia para el 4-1.

Esta fue la segunda ocasión en que México supera a un equipo anfitrión en ronda de eliminación directa de un Mundial Sub 20. La primera fue en Colombia 2011 y es un augurio positivo, ya que el Tri finalizó el torneo con medalla de bronce.

En Chile 2025, deberá esperar a este miércoles para conocer a su rival en cuartos de final, que saldrá de la eliminatoria entre Argentina y Nigeria.

México continúa invicto en este Mundial Sub 20, extendiendo su récord a dos triunfos y dos empates después de la fase de grupos contra Brasil, España y Marruecos. El sábado intentará defender esa posición contra argentinos o nigerianos desde el estadio Nacional de Santiago.

Por otra parte, esta es la primera vez que México avanza a cuartos de final de un Mundial de esta categoría en ocho años. El último antecedente había sido en Corea del Sur 2017, con una generación que incluía a Edson Álvarez y Uriel Antuna.

Aquella vez, México fue eliminado en cuartos por Inglaterra (0-1). Después fue eliminado en fase de grupos en Polonia 2019 y no calificó a Argentina 2023.

A nivel general, esta es la novena ocasión en que México disputa cuartos de final de un Mundial Sub 20, recordando que sus mayores logros fueron el subcampeonato de 1977 (bajo el nombre de Mundial Juvenil) y el tercer lugar de 2011.

Próximo partido de México en Mundial Sub 20

Cuartos de Final

México vs Argentina o Nigeria

Sábado 11 de octubre

17:00 horas (CDMX)

Estadio Nacional (Santiago, Chile)

Transmisión: TUDN