Isaac Del Toro, bastión del récord mundial de UAE Emirates

A partir de 2025, UAE Team Emirates posee el récord como el equipo de ciclismo profesional con más victorias en una sola temporada.

El triunfo del estadounidense Brandon McNulty en el reciente Tour de Luxemburgo significó la victoria 86 de UAE Team Emirates en la temporada 2025, dejando atrás la marca mundial de 85 que había logrado HTC-Columbia en 2009.

Si bien McNulty firmó el triunfo histórico, la notable temporada de UAE Emirates se sostiene principalmente en dos ciclistas: el esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac Del Toro.

Esta semana, ambos se encuentran en Ruanda disputando el Mundial de Ciclismo de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Ya participaron en la prueba élite varonil de contrarreloj y en próximos días lo harán en la élite varonil de ruta.

Aunque por ahora representan a sus respectivos países, pueden presumir ser los principales referentes de su equipo. Entre ambos consiguieron 33% de las victorias de UAE Emirates para construir el nuevo récord mundial antes descrito.

Pogacar acumula 16 victorias en 2025 a nombre de UAE Team Emirates, siendo el más destacado el de la clasificación general del Tour de Francia.

Luego viene Del Toro con 13, incluyendo una etapa del Giro de Italia. De hecho, el mexicano finalizó en el segundo puesto de la clasificación general de dicho major.

Es decir, Pogacar y Del Toro firmaron 29 de las 86 victorias de su equipo en lo que va de la temporada. En total, 20 ciclistas han conseguido al menos un triunfo para UAE Team Emirates entre enero y septiembre, pero ellos son los más sobresalientes.

La lista de ganadores la completan: Igor Arrieta, Rafal Majka, Filippo Baroncini, Pavel Sivakov, Adam Yates, Jan Christen, Tim Wellens, Felix Grobschartner, Juan Molano, Alessandro Covi, Antonio Morgado, Marc Soler, Brandon McNulty, Jhonathan Narváez, Ivo Oliveira, Jay Vine, Juan Ayuso y Joao Almeida.

“Alcanzar 86 victorias en una temporada es un hito extraordinario y refleja el increíble compromiso y unidad de todos en esta organización, desde nuestros líderes hasta nuestros ciclistas, personal, patrocinadores y seguidores”, destacó el CEO y director de UAE Emirates, Mauro Gianetti.

“Este récord no se trata sólo de números, sino de la constancia, sacrificios y fe que nos han guiado en cada carrera. Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos y este momento será un referente en la historia de nuestro equipo y del ciclismo. Lo disfrutaremos, pero también seguiremos motivados para luchar por más”.

En cuanto a puntos, el tetracampeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, lleva la delantera de su equipo con 4,021 en lo que va del año. Luego está el portugués Joao Almeida con 2,270 y el podio lo completa Isaac Del Toro con 2,120.

Además, el paso de UAE Emirates está muy distante de otros equipos en esta temporada. Lidl-Trek es el segundo con más victorias con un total de 46, seguido de Soudal Quick-Step con 41, Visma / Lease a Bike con 39 e INEOS Grenadiers con 27.

En cuanto a majors, el equipo cuyo capital procede de Emiratos Árabes Unidos sólo tuvo a Tadej Pogacar como vencedor en el Tour de Francia, ya que tanto el Giro de Italia como La Vuelta a España fueron para Visma / Lease a Bike con Simon Yates y Jonas Vingegaard, respectivamente.

En el Mundial de Ruanda, UAE Emirates tuvo una sobresaliente actuación gracias al australiano Jay Vine, quien obtuvo la medalla de plata detrás del belga Remco Evenepoel. Tadej Pogacar quedó en el cuarto peldaño e Isaac Del Toro en el quinto.

Pogacar y Del Toro son dos de los principales pedalistas a seguir el domingo 28 de septiembre, en el último día de actividades en Ruanda, durante la celebración de la prueba élite de ruta.

Pero antes de enfrentarse en dicha prueba, sostienen una tercera parte del récord de UAE Team Emirates en la historia del ciclismo. El esloveno tiene 27 años y contrato con el equipo hasta 2030, mientras que el mexicano, con 21 de edad, está firmado hasta 2029.

