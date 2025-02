Mbappé brilla en cierre de playoffs de Champions League

Kylian Mbappé aprobó con mención honorífica el nuevo formato de repechaje de la Champions League. El francés firmó una actuación brillante para su equipo, Real Madrid, marcando un hat-trick crucial para superar a Manchester City.

La temporada 2024-25 está estrenando formato de repechaje o playoffs en eliminación directa. Un total de 16 equipos se enfrenaron a ida y vuelta por ocho boletos a octavos de final, mientras que otros ocho ya habían avanzado por su alta posición en la tabla en la primera ronda.

Dentro de los playoffs, la serie más cautivadora fue la de Real Madrid ante Manchester City, siendo dos de los equipos con mayor poder económico de Europa y los últimos campeones de la Champions (City en 2023 y Madrid en 2024).

El partido de ida, en Inglaterra, puso un pie para Real Madrid en octavos de final tras ganar 2-3. La obra culminó este miércoles con un contundente triunfo de 3-1 para los merengues en su estadio, el Santiago Bernabéu, con tres anotaciones de Kylian Mbappé.

“Siempre he dicho que no vine aquí simplemente para cumplir un sueño. Quiero jugar bien y marcar una época”, expresó el delantero francés, que llegó a Madrid en verano de 2024, después de la contundente victoria por global de 6-3.

“Sabía que no podía hacerlo peor de lo que lo hice al principio, y sabía que tenía que empezar a jugar con personalidad. En cuanto a objetivos, no me pongo límites. Si puedo marcar 50 goles, lo haré; si puedo marcar más, lo haré. Pero a menudo he marcado muchos goles en mi carrera y no he ganado trofeos. Si puedo marcar y levantar trofeos, lo firmo ahora mismo”, agregó.

Mbappé ha jugado Champions League con tres equipos: Mónaco y PSG, pero sigue sin levantar el trofeo. Real Madrid es el máximo ganador en la historia de la competencia con 15; la última final que perdió fue hace más de cuatro décadas, en 1981.

“Kylian ha marcado 55 goles en 83 partidos de la Champions League, arrasando en la competición desde que irrumpió en escena con el Mónaco en la temporada 2016-17. Con sólo 25 años, el francés ya ocupa el octavo puesto en la lista de goleadores históricos”, destacó el sitio oficial de la UEFA.

Cristiano Ronaldo ocupa el primer lugar con 140, seguido de Lionel Messi con 129 y Robert Lewandowski con 103. Después están Karim Benzema con 90, Raúl González con 71, Thomas Müller y Ruud Van Nistelrooy con 56; con dos anotaciones más, Kylian Mbappé será el sexto máximo anotador de la Champions.

La notable actuación de Mbappé le valió la siguiente comparación por parte de su entrenador, Carlo Ancelotti: “Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo. Tiene que trabajar porque Cristiano puso la vara muy alta y él está empezando. Pero por la calidad que tiene, puede alcanzar el nivel de Cristiano. No va a ser tan sencillo, tiene que trabajar”.

Del otro lado, esta es la primera vez desde la temporada 2012-13 que Manchester City no alcanza, por lo menos, octavos de final en el máximo torneo europeo de clubes.

Los citizens, que han tenido una temporada más baja que alta tanto en Europa como en Inglaterra, ni siquiera alinearon a Erling Halaand ni Kevin De Bruyne en la vuelta contra Real Madrid. Iban perdiendo 3-0 al minuto 61 en el Bernabéu.

“Nada es eterno (…) Tenemos que intentar ganar la FA Cup, tenemos que intentar acabar entre los cuatro primeros en la liga (Premier) y tenemos que intentar volver a estar en esta competición la próxima temporada”, concluyó Pep Guardiola, entrenador del City.

Este miércoles dio por concluida la ronda de playoffs con un total de cuatro partidos. Además de Real Madrid, avanzaron Borussia Dortmund (global de 3-0 sobre Sporting de Lisboa), PSV Eindhoven (global de 4-3 sobre Juventus) y PSG (global de 10-0 sobre Brest).

Se suman a Bayern Múnich, Feyenoord, Benfica y Brujas, que ganaron los marcados globales de sus respectivos playoffs en martes.

Con la lista completa de invitados a octavos de final, UEFA celebrará el sorteo de cruces este viernes a partir de las 5:00 horas del centro de México, mediante una transmisión gratuita en su sitio oficial. Los octavos de final se disputarán entre el 4 y 12 de marzo.

Calificados a octavos de final Champions League 2024-25

Liverpool (Inglaterra)

Barcelona (España)

Arsenal (Inglaterra)

*Inter de Milán (Italia)

*Atlético de Madrid (España)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Lille (Francia)

*Aston Villa (Inglaterra)

*Borussia Dortmund (Alemania)

Real Madrid (España)

Bayern Múnich (Alemania)

PSV Eindhoven (Países Bajos)

PSG (Francia)

Benfica (Portugal)

Feyenoord (Países Bajos)