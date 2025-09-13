Manifestantes interrumpen la carrera a 18 kilómetros de la meta de la Vuelta

Un grupo de manifestantes logró este sábado interrumpir la Vuelta a 18 kilómetros de la meta de la 20ª etapa de la carrera, aunque no hubo incidentes mayores y los corredores pudieron continuar la carrera.

La dirección de la Vuelta anunció primero el recorte en su recorrido para evitar el paso por el municipio de Cercedilla debido a la concentraciones de manifestantes con banderas palestinas.

En esa localidad, había instalado un esprint intermedio, pero la organización optó por desviar la prueba hacia Los Molinos.

Después, cuando faltaban 18 kilómetros para la meta, decenas de personas estuvieron a punto de parar a los ciclistas, aunque pudieron seguir la competencia.

Pero, la protesta obligó a parar la caravana de coches de la carrera, que seguían a los corredores.

En la vigésima etapa de la Vuelta entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, Jonas Vingegaard, líder, y Joan Almeida se disputan la general en la última jornada de alta montaña entre protestas propalestinas.

La presente edición de La Vuelta a España está siendo perturbada por manifestaciones casi a diario por la presencia en carrera del equipo Israel Premier-Tech, en un contexto marcado por la ofensiva israelí en Gaza.

La delegación de Gobierno de Madrid informó a primera hora del sábado que cerca de 1,500 miembros de las fuerzas del orden se desplegarán el fin de semana para priorizar "la seguridad" y "el derecho legítimo a manifestarse de cualquier ciudadano".

La carrera acabará el domingo en Madrid, donde se esperan también manifestaciones masivas.