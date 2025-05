Lealtad y longevidad, sombras de Gabriel Milito en Chivas

El argentino Gabriel Milito, ex futbolista del Barcelona de Pep Guardiola, fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Chivas. Sustituye a Gerardo Espinoza y debutará en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Su contrato es por dos años y se convierte en el onceavo director técnico del Deportivo Guadalajara originario de Argentina, un historial que empezó en 1951 con José María Casullo y que había llegado hasta 2024 con Fernando Gago.

“Estoy muy contento de unirme a este gran proyecto. Tanto yo como mi cuerpo técnico venimos con mucha ilusión y compromiso, con muchas intenciones de que esta unión sea realmente maravillosa. Creemos que lo podemos conseguir, con trabajo, dedicación y paciencia. Estamos convencidos de que con estos futbolistas podemos hacer algo grande”, destacó.

Milito fue presentado este 27 de mayo, 39 días después del último partido de Chivas, en la Jornada 17 del Clausura 2025, recordando que no avanzó siquiera al Play-In.

A su lado estuvo Javier Mier, director deportivo de la institución, quien aseguró que llevaban “tres o cuatro semanas” de pláticas con el argentino de 44 años, cuya carrera como entrenador comenzó en 2015 con Estudiantes de La Plata.

Más allá de la búsqueda de títulos, recordando que Chivas no gana nada desde la Concachampions 2018, los principales retos de Gabriel Milito son lealtad y longevidad, por los antecedentes recientes en su posición.

Y es que a partir de la década de 2020, siete entrenadores pasaron por Chivas y, de ellos, únicamente Víctor Manuel Vucetich y Veljko Paunovic lograron estar al menos por un año (dos torneos). Vucetich lo hizo en el Apertura 2020 y Clausura 2021 (fue cesado a mitad del Apertura 2021), mientras que Paunovic lo hizo en los Clausura y Apertura de 2023.

En cuanto a lealtad, pesan los recientes casos de Fernando Gago y Óscar García Junyent. El argentino rompió relación a mitad del Apertura 2024 para irse a Boca Juniors, mientras que el español apenas dirigió nueve jornadas del Clausura 2025 antes de retirarse por mutuo acuerdo.

Lo de Gago, en particular, fue una bomba mediática por negociar con Boca a mitad de competencia y retirarse a pesar de que, días antes, aseguró que se quedaba.

“Estoy aquí para cumplir mi contrato y, si es posible y todo va como soñamos, extenderlo. Así lo marca mi historia como entrenador”, dijo Gabriel Milito respecto a su situación.

“Mientras trabajo me centro y agradezco día a día a los que me eligieron. Respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera en que a mí no me gustaría que mientas que yo esté en funciones, Javier (Mier) o la institución busquen a otro entrenador, yo jamás escucharé a otro club mientras que pertenezca a Chivas”.

Guadalajara es el sexto equipo en la carrera como entrenador de Milito, que como jugador fue parte de la Selección de Argentina en el Mundial de Alemania 2006.

En los banquillos, pasó de Estudiantes a Independiente y luego estuvo en O’Higgins (Chile), Argentinos Juniors y Atlético Mineiro (Brasil). Con este último obtuvo sus mejores resultados: ganó el Campeonato Mineiro y fue subcampeón de Copa de Brasil y Copa Libertadores.

“Entiendo las dudas que puedan surgir en torno a mi elección porque mi desempeño siempre ha sido en Sudamérica, pero siento que estoy preparado para hacer un equipo competitivo. Lo pude comprobar con anteriores equipos y no tiene que ver solamente con ganar títulos, sino con que he conseguido bajar una idea futbolística que los jugadores fueron capaces de llevarla a cabo”.

Enfatizó que no llega a Chivas con el deseo de irse pronto, ni siquiera a Europa, como lo hizo Martín Anselmi a inicios de 2025 al pasar de Cruz Azul a Porto con lagunas contractuales.

“No vine a Chivas para que sea un trampolín. Vine a intentar crecer y hacer crecer al equipo. Esto lo veo como un reto máximo, no vengo pensando en, si me va bien, a ver a dónde voy. Deseo de corazón que me vaya bien para quedarme mucho tiempo, esa es la realidad. Luego, en función de cómo me sienta, tomaremos decisiones, pero mi intención inicial es esa”.

Chivas acaba de cumplir ocho años sin ser campeón de Liga MX (Clausura 2017) y lo peor es que recientemente vio a sus máximos rivales, Atlas y América, construir un bicampeonato y un tricampeonato. Ese es otro de los desafíos para Milito.

“La grandeza tiene que ver con los buenos y malos momentos. Es imposible ganar siempre y es imposible no ganar nunca, mucho menos si uno representa a un club como Chivas (…) A veces la crisis es el momento justo para tener una gran oportunidad y yo sinceramente este desafío lo tomo de esa manera, además, con la convicción de que este equipo puede ser competitivo”.

Chivas comienza su pretemporada esta misma semana con varios refuerzos en la mira, según Gabriel Milito y Javier Mier, aunque no revelaron nombres ni posiciones.

Además del Apertura 2025, el Rebaño afrontará, como todos los equipos de Liga MX, la Leagues Cup entre julio y agosto. New York Red Bulls, Charlotte FC y Cincinnati FC serán sus rivales en fase de grupos en dicho torneo internacional.