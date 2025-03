Identidad, pieza urgente en el rompecabezas de Chivas

Recuperar identidad es prioridad en la hoja de tratamiento para revivir a Chivas, equipo que pese a su alta popularidad en México, está por cumplir ocho años desde su último título de liga y arrastra el prestigio por recientes abandonos de sus líderes.

En el último año, el liderazgo del Deportivo Guadalajara ha pasado por nueve personajes: Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza como entrenadores, además de Fernando Hierro, Juan Carlos Martínez, Fran Pérez, Sergio Pérez y Javier Mier como directores deportivos.

“Ha sido una revoltura en la que no terminas por lograr la identidad que siempre debe tener el club y esa parte hay que cuidarla mucho”, destaca en entrevista con El Economista, José Luis Real, ex jugador, entrenador y director de fuerzas básicas de Chivas.

El ‘Güero’ Real dirigió a Chivas en dos etapas: de 2009 a 2011 y en 2014. En la primera destacó al guiar al equipo a semifinales del torneo Clausura 2011 de Liga MX y a la final de Copa Libertadores 2010 contra Inter de Porto Alegre. Además, forjó talentos como Javier ‘Chicharito’ Hernández, Marco Fabián y otros que llegaron a Selección Mexicana.

Ahora esos logros se ven muy distantes. Chivas está en la décima posición del Clausura 2025 con apenas cuatro triunfos de 11 posibles y, más allá de eso, iniciando ciclos de entrenador y director deportivo en las manos de Gerardo Espinoza y Javier Mier, respectivamente, debido a los procesos cortados de Óscar García Junyent, Juan Carlos Martínez, Fran Pérez y Sergio Pérez.

“Creo que los dueños, tanto Jorge Vergara, que en paz descanse, y su hijo Amaury, tienen la mejor de las intenciones, pero ha habido momentos en que se han rodeado de gente que no les ayuda. No hablo de la actual comisión de futbol de Chivas, digo que ha habido gente cerca, antes y ahora, que no son parte de la comisión de futbol o de la familia, sino empresarios que han estado cerca para influir que no han sido realmente de la ayuda deportiva que necesita el club”, opina Real.

Chivas ha ganado tres títulos de Liga MX en los últimos 28 años, además de tres subcampeonatos. Pasaron seis años entre sus dos finales más recientes: Clausura 2017, cuando fue campeón, y Clausura 2023, cuando perdió (ambas contra Tigres).

Desfile de ideologías

Desde que ganó la Liga MX en 2017 y la Concachampions en 2018, por el equipo han desfilado 11 entrenadores y ocho directores o presidentes deportivos. Sin embargo, la rotación de estos puestos ya era una piedra en el zapato desde años anteriores.

“El principal argumento es hacer cambios cuando no ha habido necesidad. Una equivocación de la directiva es que, cuando se logran buenos resultados, hay que dar continuidad a las cosas, y eso en Guadalajara no ha pasado.

“Creo que todos los entrenadores que hemos tenido éxito no hemos tenido continuidad y hablo por lo menos desde ‘Chepo’ (José Manuel De la Torre) en el campeonato de 2006. De ahí para acá, creo que Guadalajara no ha revisado bien por qué fue campeón, por qué hizo buenas temporadas, por qué obtuvo buenos resultados y por qué se cortaron procesos. Se ha tenido que llegar a utilizar experimentos y esa ha sido la principal razón por la que el equipo no ha logrado resultados”.

En los últimos 15 años, por ejemplo, las direcciones deportivas han sido de diferentes filosofías, algo que permea en la construcción del jugador, recalca José Luis Real.

“Imagínate unas fuerzas básicas de Guadalajara trabajando con una línea de Barcelona, de Real Madrid, de Portugal, de Pumas, de Querétaro y por ahí se me escapa otro (…) Deseo que de una vez por todas Chivas, con la llegada de Gerardo (Espinoza), logre tener esa identidad que no se logra cuando no reconoces en qué institución estás”.

El ex entrenador se refiere a la filosofía que aterrizaron Johan Cruyff en 2012 y Fernando Hierro en 2023, que claramente son antítesis por su pasado en Barcelona y Real Madrid.

A eso suma la falta de conocimiento del entorno mexicano de ambos directivos y de entrenadores como Veljko Paunovic, Fernando Gago y Óscar García Junyent. El serbio fue el único que respondió al llevar al equipo a la final del Clausura 2023, pero el argentino y el español se fueron por la puerta de atrás, rompiendo contrato antes de lo establecido.

Buscando estabilidad

José Luis Real ve con buenos ojos la llegada de Gerardo Espinoza, que entre 2022 y 2023 fue entrenador del equipo filial de Chivas en Liga de Expansión, Tapatío, con el que ganó dos títulos (Clausura 2023 y Campeón de Campeones 2023) con varios jugadores que ahora están en el primer equipo, como Mateo Chávez, Yael Padilla y Hugo Camberos.

“Gerardo es un entrenador muy alineado al Club Guadalajara. Ya conoció lo que es el equipo como contrario y ahora, habiendo sido campeón con Tapatío, ha sido de lo mejor en decisiones que ha tomado la directiva (…) Con su llegada va a haber una buena combinación para que se logre identidad, una buena línea de trabajo entre fuerzas básicas y primera división”.

Espinoza, de 43 años, debutó al frente de Chivas en un momento complicado: tres partidos seguidos contra su acérrimo rival, América, debido al cruce de Jornada 11 en Liga MX y a la ida y vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Ya se celebraron dos de esos partidos, con balance de triunfo (1-0) para Chivas en Concachampions y empate (0-0) en Liga MX. Este miércoles será el momento decisivo con la vuelta del torneo internacional. Guadalajara busca alcanzar sus primeros cuartos de final de Concacaf desde 2018 y, de paso, evitar que América sea campeón del área este año.

Otro factor que ‘Güero’ Real pide observar es la consciencia de los jugadores, sobre todo de los que llegan desde otras instituciones.

“Hay cosas muy rescatables que se pueden hacer. Que los refuerzos vengan con conocimiento de a qué lugar llegan, porque Guadalajara y otro club en México son los dos más importantes a nivel afición. Son clubes en los que no se puede permitir que el jugador llegue como si llegara a un club sin la categoría de lo que es Guadalajara.

“Los que vengan como refuerzos no sólo deben llegar con talento, porque los que han contratado lo tienen, deben saber a dónde llegan, lo que significa ser representantes de la historia del Campeonísimo, como nos ha tocado vivirla a todos los que hemos sido parte del club, ya sea surgidos de fuerzas básicas o traídos de otra institución”.

En los últimos tres mercados de fichajes, Chivas gastó 20.8 millones de euros en ocho contrataciones, siendo Luis Romo el más costoso con valor de 6.3 millones, de acuerdo con Transfermarkt.