Javier Aguirre: lo que sigue es ser congruentes con un título

Después de 16 años, Javier Aguirre volverá a vivir una final de Copa Oro como entrenador de la Selección Mexicana. Será este domingo contra el mismo rival al que superó en 2009: Estados Unidos.

Para el ‘Vasco’, dejando de lado el historial, lo más importante es que su equipo sea congruente con el discurso de armonía de grupo que ha sostenido a lo largo de este verano y lo refleje con un título en el NRG Stadium de Houston, Texas.

“Finalmente lo que sigue es empatar esta idea con un título. Eso nos daría fuerza, intentar ser congruentes con lo que decimos y llevamos a cabo”, mencionó Aguirre en conferencia posterior al triunfo (1-0) sobre Honduras en semifinales.

“Sería bueno para nosotros, el domingo, estar acertados de cara a portería, seguir defendiendo bien con la pelota, seguir acertando, seguir buscándonos, seguir entrenando bien. Sería buena la consecución del título porque reflejaría que no es en vano el trabajo que hacemos. Lo que sigue es eso”.

El seleccionador de 66 años vivirá su tercera final con México a lo largo de tres etapas: 2001-2002, 2009-2010 y 2024-2025. La primera fue precisamente en Copa Oro contra Estados Unidos, en 2009, ganando por abultado marcador de 5-0.

La segunda acaba de ser en marzo de 2025 en la Liga de Naciones de CONCACAF, en la que México consiguió su primer título tras vencer 2-1 a Panamá.

Este domingo será la tercera para Aguirre, después de un verano en el que ha sostenido siete partidos: dos amistosos, tres de fase de grupos de Copa Oro, los cuartos de final y las semifinales. El octavo será para cargar un nuevo título o para marcharse con las manos vacías.

“No importa el rival, no tenemos animadversión a ninguno, los respetamos, y si enfrente está uno u otro, intentaremos ganar. Entiendo los antecedentes, pero finalmente nosotros haremos nuestro trabajo contra el que nos toque, que es Estados Unidos, y saldremos a ganarlo”.

Javier Aguirre ya enfrentó a la selección de las Barras y las Estrellas en su tercera etapa al frente del Tri. Fue un amistoso en octubre de 2024, celebrado en el estadio Akron de Guadalajara, que terminó con victoria de 2-0 con tantos de Raúl Jiménez y César Huerta.

El argentino Mauricio Pochettino ya era entrenador de Estados Unidos en aquel momento. Se mantiene en la Copa Oro 2025, donde ha llevado a su equipo hasta la final con ciertas dudas, superando por 2-1 a Guatemala en semifinales.

México y Estados Unidos atraviesan un momento complicado en el contexto político y social. En semanas recientes se han hecho virales los videos de redadas por parte de la policía estadounidense contra inmigrantes mexicanos y latinoamericanos en general.

Sin embargo, Aguirre no quiso meter ese tema en su intento por vencer a Estados Unidos en la final de este domingo.

“Nos enfrentamos en un amistoso ya con Mauricio (Pochettino) en el banquillo hace no mucho, en Guadalajara, y ahí tuvimos algunas ausencias. Pero esta va a ser otra historia porque nos jugamos un título. No veo nada más allá de los 90 minutos deportivamente, no quiero entrar en algo que no me compete”.

México y Estados Unidos llegarán invictos a la final. Ambos suman cuatro victorias y un empate, un balance parejo previo a su octava final entre ellos en la historia de Copa Oro. La más reciente fue en 2021 con triunfo estadounidense.

Aguirre está por cumplir 11 meses desde su nombramiento en Selección Mexicana con vista al Mundial 2026. En ese lapso, se acerca a su segundo título, pero asegura que lo que más exige a sus jugadores es desgaste físico.

“Todos mis equipos tienen un común denominador: corren como cabrones. Luego te puede gustar o no pero es una forma en la que yo no entiendo a un profesional que sea pasivo, no entiendo a un profesional que no corra y no luche porque te pagan por ello, hay gente que de verdad jugaría gratis y se rompería el alma seguro. Es lo que les digo a mis jugadores: por lo menos, si el rival es superior, corran, luchen, sean solidarios y no sean pasivo”.

Finalmente, el ‘Vasco’ compartió algunos elogios hacia Gilberto Mora, el mediocampista de 16 años que dio la asistencia a Raúl Jiménez para vencer a Honduras este miércoles en California.

“Tiene 16 años, entonces, tiene cuerpo de niño y le falta embarnecer, pero tiene buena fuerza, es de los más destacados. Está fuertecito, come bien, sigue siendo un niño y lo que más me gusta es que no se esconde, esa es su mayor virtud. Es una alegría tenerlo”.