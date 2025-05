Isabella Fierro: golf sólido en inteligencia emocional

El suplemento ideal de la golfista mexicana Isabella Fierro es la inteligencia emocional. Si bien su deporte tiene un requisito intrínseco respecto a fortaleza mental, ella se ha encargado de especializarse todavía más en controlar sus emociones.

“Para mí, el calmarse no significa estar seria, sino respirar y estar en el presente, porque es muy fácil olvidarte del ahorita. Creo que ese es el reto más grande que tenemos como jugadoras latinas: estar presentes y no enfocarnos tanto en lo que podemos hacer más adelante”, describe a El Economista.

Isabella Fierro tiene 24 años y debutó como golfista profesional en 2022. Nació en Mérida, Yucatán, pero forjó su potencial en este deporte tras su paso en la Universidad de Oklahoma State, donde se graduó en Sports Management.

Su nombre brilló a partir de 2023, cuando obtuvo su primera victoria profesional en el Toyota Classic y logró finalizar en el top 10 del Epson Tour, la liga de desarrollo que sirve de escalón hacia el LPGA Tour, circuito femenil de mayor prestigio en el mundo.

La yucateca disputó 23 torneos del LPGA Tour en 2024. Inició 2025 de regreso en el Epson Tour, aunque con la firme convicción de volver al máximo circuito del golf femenil. En esa visión, la psicología es pieza fundamental.

“Todos los consejos que me han dado Gaby López, Lorena Ochoa y muchas otras jugadoras, los pongo a prueba con mi personalidad. Tengo un equipo de trabajo muy sólido, así que también debo confiar en ellos, saber que estoy muy preparada y en las mejores manos. Los triunfos van a llegar, pero el trabajo no dura un día, un mes ni un año. Es un trabajo de largo plazo”.

En próximos días, Fierro disputará el Riviera Maya Open de Mayakoba, que marca el regreso de un evento del LPGA Tour a México desde 2017. Es una de las cuatro mexicanas que estarán en el field, en su caso, por invitación (exemption).

Su presente ilusiona al ser la tercera mejor mexicana del ranking femenil mundial (428), únicamente detrás de María Fassi (358) y Gaby López (58).

En cuanto al trabajo mental, recientemente empezó a trabajar con el psicólogo chileno Eugenio Lizama Codocedo, quien también colabora con otros golfistas como Gaby López, Joaquín Niemann, Carlos Ortiz y Mito Pereira, además de deportistas extremos entre automovilismo y motocross.

En ese aspecto, Isabella expone que las jugadoras de Latinoamérica son más propensas a errar en inteligencia emocional por cuestiones culturales, a diferencia de rivales de otras regiones con las que ha compartido alguna competencia.

“Como latinas somos muy emocionales, lo cual es un arma de doble filo, porque es bueno tener ese carisma y emocionarse por las cosas, pero llega un punto en el que estás, por ejemplo, jugando un major y hay que tener cabeza fría, o estás a punto de fallar un corte y tienes que jugar bien dos hoyos seguidos. Necesitas saber apagar la cabeza y tener serenidad, paciencia y calma en ti misma”.

Agrega: “Tú puedes ver que a una asiática le fue mal, pero al terminar su día se desconecta del golf y se va a cenar. Una latina se lleva esa mala ronda a su casa y al día siguiente. Es como traer una mochila con peso y no estás libre. Estoy trabajando mucho para eso, el año pasado empecé con muchos altibajos, tenía semanas muy buenas y otras muy malas y para mí la meta es jugar lo más constante posible”.

En su etapa en Oklahoma State, la mexicana se convirtió en una de las golfistas con mayor potencial del circuito colegial de Estados Unidos (NCAA).

Al dar el salto al profesionalismo con sus buenos resultados en Epson Tour, logró afianzar su cartera de patrocinios, siendo Nike una de sus marcas más fuertes. Todas esas emociones entraron a gestión con el psicólogo Eugenio Lizama. Recibe una sesión a la semana con carga de tareas para todos los días en diversos sentidos.

“Primero que nada, hago meditación de 10 minutos todos los días cuando me levanto. Ya en el campo, busco tener mucho mindfulness (técnica de atención plena). Cuando reconoces que te sudan las manos y empiezas a respirar más rápido, debes enfocarte sólo en algo y se te olvidan esas sensaciones. No es algo fácil, en 18 hoyos creo que puedo lograr eso en tres. Es algo muy difícil porque en el día tenemos alrededor de 8,000 pensamientos. Ordenar tu cabeza no es fácil, requiere de mucha práctica”.

Señala que uno de los momentos de mayor presión en su carrera ocurrió el año pasado, cuando disputó el US Open ante más de 10,000 aficionados. Fue por eso que cedió su formación a la psicología, a pesar de que este es apenas su segundo año con participación en el LPGA Tour.

Misión podio olímpico

Aunque Isabella Fierro tiene claro que su meta a corto plazo es convertirse en una jugadora constante del LPGA Tour, no puede ocultar que uno de sus máximos sueños es ganar una medalla para México en Juegos Olímpicos. La vista está en 2028.

“El año pasado que fueron (los Juegos Olímpicos) en París me quedé muy cerca de ir. Me costó mucho, pero también sé que las cosas pasan por algo; a lo mejor no estaba lista. Definitivamente mi cabeza está en Los Ángeles 2028, quiero ir a jugar y ganar una medalla olímpica para México”.

Pero su visión es consciente: “Realmente puede ser que me prepare muy bien y no me toque ir. En mí está lo que haga día a día, cómo me hidrate, coma, me comporte y me prepare, pero yo digo que mis metas para este año son ganar tres veces en el Epson Tour para tener mi tarjeta de regreso en LPGA o ya sea que quede en el top 10 del ranking. También quiero ganar un torneo en LPGA Tour y jugar más majors”, expresa con una sonrisa.

Una temporada profesional, revela, le cuesta alrededor de 2.5 millones de pesos, por lo que ahora está concentrada en seguir haciendo su trabajo con disciplina para que más marcas se sumen. Además de Nike, tiene a Country Lakes, Puntamitas y Xuntas; también cuenta con la empresa jalisciense GS Sports Management como agencia de representación.

“Siempre he sido de mencionarles a las marcas que apuesten por mí, que no va a ser una carrera con trayectoria recta, pero voy a dar el 100% de mí todos los días, dentro y fuera del golf. Eso es lo que hay que tener como valor, porque no sólo se trata de tirar muchos birdies o muchos abajo de par, sino qué tan disciplinada y comprometida estás con tu deporte y tu carrera. Si lo estás realmente y tus acciones concuerdan con lo que estás diciendo, hay que apostar por esas atletas”.

El Riviera Maya Open se disputará del 22 al 25 de mayo en el campo de El Camaleón, en Quintana Roo. Isabella Fierro, Gaby López, María Fassi y Clarissa Temelo serán las mexicanas presentes en dicho torneo, que será la doceava parada del LPGA Tour en 2025.

Ficha de Isabella Fierro:

Lugar de nacimiento: Mérida, Yucatán.

Edad: 24 años.

Debut profesional: 2022.

Debut en LPGA Tour: 2024.

Logros principales: tercera mexicana con mejor ranking mundial actual, top 10 del Epson Tour 2023, ganadora del Toyota Classic 2023 (primer triunfo profesional) y top 30 del ranking mundial amateur.