Impulsar expertise en México para el golf LPGA Tour

La escudería mexicana del golf femenil representará a la casa en un torneo de LPGA Tour. Después de ocho años regresa la élite profesional a México. Es el momento de ellas.

Lorena Ochoa, Gaby López, María Fassi e Isabella Fierro encabezan el grupo tricolor y aunque Lorena se retiró hace 14 años está vigente en la promoción del torneo. Haber sido la mejor golfista del mundo y ahora Salón de la Fama es un activo fijo para impulsar las iniciativas en este deporte.

“Vamos con LPGA Tour a cinco años”, compartió Gustavo Santoscoy al abrir la entrevista con El Economista. Después de seis años especializándose en eventos de tenis, su empresa GS Sports Management tocó la puerta del golf femenil con el fin de crecer en otras líneas de negocio, como lo están haciendo con el pádel.

“Es un torneo que no se jugaba en México desde hace ocho años. La experiencia que tenemos es que se van consolidando con el tiempo. Queremos que sea un éxito comercial y de exposición para el Estado de Quintana Roo”.

Antes de iniciarse como empresario de eventos deportivos, Gustavo fue director corporativo de Golf Resorts de Grupo Vidanta en centros como Acapulco, Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta, incluyendo instalaciones reconocidas en Latinoamérica como The Grand Mayan o Grand Luxxe. También llegó a ser gerente general del Karibana Beach Golf Resorts en Cartagena, Colombia, y desde 2015 es socio manager de Trust Hospitality en México.

“Tuve experiencia de 12 años dentro del golf manejando cinco campos para Grupo Vidanta, desde la construcción, operación de torneos y manejo simultáneo de los campos. Tenemos una compañía sólida en eventos deportivos. Empezamos con tenis y las contrataciones que hemos hecho dentro de la empresa son especialistas del golf (...) Buscamos a la LPGA a través de Mayakoba, que tiene todas las credenciales para ser un evento internacional. Nos dedicamos al deporte femenil y nos unimos para traer la LPGA. La empresa está creciendo en diferentes deportes”.

La organización indica las diferencias de conducir un torneo profesional de tenis y golf. No hay pago de garantías por confirmación de asistencia y las golfistas se hacen cargo de sus gastos de viaje. La lista del field que registrará a 144 golfistas se cierra hasta 15 días antes del evento, por lo que es difícil mencionar en este momento, cuántas top 10 vienen a México. Añadido, se considera que cuatro días después de Mayakoba, se jugará el U.S Women’s Open (39 mayo a 1 de junio).

“Hablamos con LPGA sobre cuál sería la mejor fecha para jugar México y optaron del 22 al 25 de mayo, porque vienen de dos semanas de descanso y será bueno por ser a nivel de playa, cerca del US Open con un vuelo directo. Eso ayudará a las jugadoras a que tomen el torneo como una práctica, que no es tanto así, sino una bolsa considerable de 2.5 millones de dólares (...) No se pagan garantías, las jugadoras se inscriben y participan. El tema de cancelación se puede dar en cualquier circunstancia porque desde que caminan del carro al aeropuerto se pueden lesionar o si ocurre algo que les impida jugar. El golf no es tan físico como el tenis, pero también existen las lesiones de todo tipo. A diferencia del tenis, cada jugadora paga su avión y estancia. Les damos alimentos, transportación y servicios en todo el campo. En el tenis nos hacemos cargo de la estancia y el avión lo pagan las jugadoras”.

En la edición 2025 del torneo se pondrán en venta al público entre 8,000 y 12,000 boletos, de los cuales un 10% son de los patrocinadores “porque es una manera de compensar el recurso que aportan para sus clientes”.

_¿Cómo se blinda GS Sports Management de baja venta de boletos?

“Son importantes los patrocinadores y el gobierno del Estado. No es cuestión de dinero, sino de logística. Vienen personalidades del mundo y hay que estar bien en cuestión de seguridad, prestaciones, servicios médicos, bomberos, toda esa logística que necesita una ciudad. La taquilla es nuestra, GS Sports tiene la obligación de pagar y comercializar el torneo, apoyados de Mayakoba como sede, pero prácticamente todos los recursos salen de patrocinadores, ticketing, bolsa y la parte comercial de TV.

La familia Santoscoy debutó como organizadora en el WTA Tour en 2019 con un Challenger 125 y actualmente se encarga de los Abiertos de Puerto Vallarta, San Luis Potosí, Guadalajara, Zapopan y Mérida. Del 2021 a 2023 organizaron cuatro eventos con jerarquía 1000 y Finals entre Guadalajara y Cancún. Este 2025 debutan con el concepto: Ultimate Tennis Showdown (UTS) y el golf.

“Empezamos a buscar nuevos horizontes. En el tenis hemos logrado como compañía hacer todas las categorías desde el 125 hasta las Finals y empezamos a ver otros proyectos para que GS Sports Management y empezar a tener presencia en otros rubros”, indica Gustavo.