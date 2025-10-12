Isaac del Toro es Top 5 y apoyo de Pogacar en Il Lombardia

El rol de Isaac del Toro en Lombardía fue de gran apoyo a la coronación de su compañero y campeón del mundo Tadej Pogačar, que hizo historia al conseguir la victoria.

"Pogi" iguala al gran Fausto Coppi con cinco victorias en Il Lombardia, y ambos encabezan la lista de ganadores de todos los tiempos.

Con otra exhibición luciendo la bandera arcoíris de campeón del mundo, el ciclista esloveno ganó Il Lombardia el sábado por la tarde. Este triunfo se suma a los otros en el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Al conseguir su tercera victoria en una Clásica de Monumentos esta temporada, Pogačar se convierte en el segundo ciclista de la historia en ganar tres Monumentos en un mismo año, siguiendo los pasos de Eddy Merckx. No es el único hito histórico que Pogačar se lleva con su último triunfo en Bérgamo.

Entre sus victorias en Flandes, Lieja y Lombardía, su tercer puesto en la Milán-San Remo en marzo y su segundo puesto en la París-Roubaix en abril, el vigente bicampeón del mundo se convierte en el primer ciclista de la historia en subir al podio de los cinco Monumentos en una misma temporada.

"Pogi” ha ganado todas las ediciones en Lombardia desde 2021 y ha superado por una sola las hazañas de Coppi de la década de 1940, convirtiéndose en el primer ciclista de la historia en ganar cinco ediciones consecutivas de este Giro.

El campeón del mundo reflexionó sobre una temporada increíble que le ha permitido revalidar su título del Tour de Francia, ganar el Campeonato de Europa por primera vez y alcanzar las 100 victorias como profesional.

“Ganar cinco veces seguidas, cada vez que he participado, me hace sentir que este recorrido y esta carrera son ideales para mí. Además, cuento con un equipo tan bueno que podemos lograrlo. Siempre digo que, siete años seguidos, esta es mi mejor temporada hasta ahora”, Pogačar.

Resultados en Il Lombardia 2025:

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) 5:45:53 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +1:48 Michael Storer (Tudor Pro Cycling) +3:14 Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +4:16 Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) +4:49

9. Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) +4:18

11. Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) +4:49

