Ayuso gana otra etapa antes del adiós a UAE Team

La Vuelta a España cumplió la etapa 12 sin contratiempos, luego de que un día antes manifestantes pro palestinos impidieron la conclusión de la 11.

Juan Ayuso (UAE Team) ganó su segunda etapa en la Vuelta (la primera fue en la 7) solo tres días después de que el equipo anunciara el fin de su contrato de tres años con el ciclista español al final de la temporada. El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue líder en la competencia y mantiene el maillot rojo, seguido de João Almeida (50 segundos) y Tom Pidcock (56 segundos).

Ayuso eleva el número de victorias del UAE Team a 78 para la temporada 2025.

“Después de un día tan duro, no se sabe, y tuve que jugar mis cartas. Tuve que poner un poco nervioso a Romo y al final él lideró el sprint y pude superarlo. Soler hizo un trabajo increíble para conseguir esta victoria desde la fuga, así que muchas gracias a él y al equipo”, dijo Juan.

A medida que la carrera avanza hacia sus etapas de montaña decisivas, el UAE Team sigue centrado en las victorias de etapa y en apoyar a su líder João Almeida para los desafíos de la clasificación general que se avecinan.

TOP 3- Resultados de la etapa 12:

Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) 3:16:21 Javier Romo (Movistar) s.t Brieuc Rolland (Groupama-FDJ) +13″

Clasificación general (tras la etapa 12):