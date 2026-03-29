Ser histórica y ejemplar: Sabalenka tras ganar Sunshine Double

Aryna Sabalenka es la máxima figura del tenis femenil en la actualidad. Acumula más de 80 semanas en la cima del ranking mundial, es la jugadora activa con mayor premio económico y acaba de inscribir su nombre en el selecto grupo de ganadores del Sunshine Double.

Sólo cuatro mujeres habían logrado el Sunshine Double, es decir, los títulos de Indian Wells y Miami en una misma temporada: Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek. Ahora el palmarés reserva un lugar a Aryna Sabalenka.

“Es un sueño que estoy viviendo ahora mismo y, sinceramente, no tengo palabras porque es algo que jamás hubiera creído que sería capaz de lograr”, dijo la bielorrusa al sitio oficial de WTA.

Sabalenka se impuso a Ann Li, Caty McNally, Zheng Qinwen, Hailey Baptiste, Elena Rybakina y Coco Gauff para quedarse con el título del Miami Open 2026. Sólo perdió un set en todo este recorrido, que fue hasta la final ante Gauff.

En total, tiene marca de 23 victorias contra una derrota en lo que va de 2026. Su única caída fue en la final del Australian Open ante Elena Rybakina.

Las recientes cuatro semanas en Estados Unidos le permitieron llegar a 24 títulos individuales, de los cuales destacan cuatro Grand Slams y 11 de nivel WTA 1000, como fueron precisamente Indian Wells y Miami.

Pese a los datos, su ambición no frena. Aspira a poner su nombre en más páginas históricas y, en paralelo, incentivar a nuevas generaciones.

“Cuando perdí a mi padre (2019), me propuse como meta dejar el nombre de nuestra familia en la historia y eso es algo que me ha impulsado cada día a trabajar duro, a convertirme en un mejor jugador y también en una mejor persona”.

La bielorrusa de 27 años agregó: “Esa es mi motivación y también me gustaría ser ejemplo de alguien que se divierte fuera de la cancha, pero que se concentra al máximo cuando compite para demostrar que ese es el enfoque más saludable para este deporte competitivo tan exigente”.

Sabalenka sostiene dos facetas que parecen incompatibles, aunque ella lo ha logrado: dentro de la cancha, es seria, autoexigente y potente; fuera de ella, presume a su cachorro Ash, porta vestidos extravagantes e irradia felicidad por su boda próxima.

Confirma que su calidad como la mejor tenista del momento no le impide sonreír al mundo más allá del deporte.

“Odio perder. Odio esa sensación. No puedo dormir, sueño con tenis, me odio a mí misma por cometer algunos errores que quizá me costaron el partido. Sólo por eso, cada vez que salgo a la pista intento dar lo mejor de mí y hacer todo lo posible e imposible para ganar”.

Sabalenka había ganado el Miami Open por primera vez en 2025. En 2027 intentará convertirse en la primera con tres títulos consecutivos desde Serena Williams entre 2013 y 2015.

En el plano económico, la originaria de Bielorrusia acumula 49.02 millones de dólares en premios en toda su trayectoria, incluyendo el Sunshine Double 2026. Es la jugadora activa con mayor cantidad y, a nivel general, sólo está detrás de los 94.81 millones de Serena Williams.

Otro Sunshine Double en pareja

Igual que Sabalenka, Katerina Siniakova y Taylor Townsend consiguieron el Sunshine Double. Las doblistas se impusieron en Miami días después de hacerlo en Indian Wells.

Se convirtieron en la sexta pareja femenil de la historia en ganar el Sunshine Double, luego de superar en sets corridos (7-6, 6-1) a Sara Errani y Jasmine Paolini en la final de Miami 2026, que fue retrasada este 29 de marzo debido a la lluvia.

“Es un placer conocerte mejor. Gracias por jugar conmigo y hacerlo tan divertido. Estoy disfrutando mucho este tiempo contigo”, le dijo la checa Siniakova a la estadounidense Townsend. La primera llegó a 35 títulos de dobles en el WTA Tour y la segunda a 14.

Estas son las parejas femeniles que ya habían logrado el Sunshine Double: Jana Novotna y Helena Sukova en 1990, Lisa Raymond y Rennae Stubbs en 2002, la propia Lisa Raymond pero con Samantha Stosur en 2006 y 2007, además de Martina Hingis y Sania Mirza en 2015, así como Elise Mertens y Aryna Sabalenka en 2019.