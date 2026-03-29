Reinstaurar test de feminidad en los JO de Los Ángeles 2028, "una falta de respeto a las mujeres": Caster Semenya

La sudafricana Caster Semenya, doble campeona olímpica de 800 metros, declaró el domingo que la reintroducción por parte del COI de las pruebas de feminidad para los Juegos de Los Ángeles 2028 es "una falta de respeto a las mujeres".

La exatleta hiperandrogéna también expresó su decepción porque la medida se haya tomado bajo el liderazgo de la nueva presidenta del COI, la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry.

"Para mí, en lo personal, que ella sea una mujer que viene de África, sabiendo cómo se ven afectadas por esto las mujeres africanas o las mujeres del Sur Global, por supuesto que provoca daño", declaró Semenya durante una rueda de prensa en Ciudad del Cabo al margen de una competición deportiva.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el jueves el restablecimiento de las pruebas genéticas de feminidad a partir de los Juegos de 2028 en Los Ángeles, excluyendo del deporte femenino a las atletas transgénero y a una gran parte de las atletas intersexuales.

El COI ya recurrió a pruebas cromosómicas de feminidad entre 1968 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, antes de abandonarlas en 1999 bajo la presión de la comunidad científica, que cuestionaba su pertinencia, y de su propia comisión de atletas.

"Eso terminó en fracaso. Por eso se abandonó", recordó Semenya el domingo.

"Como mujer, ¿por qué debería ser sometida a prueba para demostrar que lo soy?”, se preguntó.

"Es como si ahora tuviéramos que demostrar que nosotras, las mujeres, merecemos participar en el deporte. Es una falta de respeto hacia las mujeres", insistió.

Semenya se ha convertido en el símbolo de la lucha de las atletas hiperandrógenas, una batalla para hacer valer sus derechos que ha librado desde su primer título mundial en 800 m en 2009, primero en las pistas de atletismo y luego en los tribunales.

El restablecimiento de las pruebas de feminidad elimina el principal foco de conflicto potencial con el presidente estadounidense Donald Trump, anfitrión de los próximos Juegos de verano.

Nada más regresar a la Casa Blanca en 2025, Trump prohibió por decreto la participación de atletas transgénero en el deporte femenino.

Si bien Washington debería aplaudir este giro del COI, en los últimos meses se han multiplicado las advertencias frente al regreso de las pruebas genéticas al deporte, procedentes de científicos, relatores de Naciones Unidas, juristas y organizaciones de defensa de los derechos humanos.