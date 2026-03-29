Verstappen, desanimado, da a entender que podría dejar la Fórmula 1

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, cuyo inicio de temporada está siendo complicado y que terminó octavo en el Gran Premio de Japón este domingo, dejó entrever, desanimado, que podría dejar la categoría reina del automovilismo.

Desde hace semanas, y de nuevo durante todo el fin de semana en Suzuka, el neerlandés de 28 años, que arrasó a sus rivales de 2021 a 2024 con cuatro títulos consecutivos y estuvo a punto de lograr un quinto el año pasado, no ha dejado de criticar el Red Bull de 2026, calificándolo de "ingobernable".

Verstappen tampoco ha dejado de criticar la nueva normativa sobre los motores, mitad eléctricos, mitad térmicos, de esta temporada, llegando a comparar las carreras de F1 con las del popular videojuego Mario Kart o con una Fórmula E (eléctrica) "con esteroides".

Entrevistado por la BBC, Verstappen reiteró que no encuentra "ningún placer en la nueva F1", es decir, al reglamento que rige ahora el campeonato del mundo.

"Cuando lo piensas, ¿realmente vale la pena? (...) ¿No preferiría pasar más tiempo con mi familia, ver más a mis amigos, en lugar de practicar un deporte que no me satisface?", se preguntó.

Los entrenamientos y la clasificación del sábado fueron "un desastre y he intentado optimizar la carrera de hoy, pero el coche sigue siendo el mismo", se quejó ante algunos periodistas, después de haber terminado 8º en el Gran Premio, lejos de los primeros clasificados.

Tras salir desde la undécima posición de la parrilla, "he intentado simplemente de aguantar", suspiró el piloto ante algunos periodistas, visiblemente abatido y desanimado.

Verstappen lleva protestando desde el inicio de la temporada contra la nueva normativa de los motores híbridos, supuestamente destinada a favorecer los adelantamientos, pero que divide al paddock debido a la compleja gestión de la energía eléctrica de la batería.

El jueves confesó que ya no cree en la victoria y que piensa en 2027.

Ese derrotismo se ha reflejado también en su carácter, que le llevó incluso a echar de la conferencia de prensa del pasado jueves a un periodista británico del diario The Guardian por una pregunta que le había realizado en diciembre sobre la forma en que perdió el campeonato el año pasado.

Como los otros 21 pilotos, Verstappen podrá tomarse un respiro hasta el primer fin de semana de mayo cuando regrese la F1 a Miami, luego de un parón de más de un mes forzado por la cancelación del Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudita, ambos previstos en abril, por la guerra en Oriente Medio.

"Voy a hacer otras carreras, cosas que me devuelvan la sonrisa", apuntó Verstappen, que hace unos días ya participó en una carrera de resistencia en Alemania.

La prensa especializada también difunde rumores sobre su futuro en Red Bull, donde tiene contrato hasta finales de 2027.