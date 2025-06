GP de Austria: Red Bull busca remedio en casa

La mejor posición al aterrizar en Austria la tiene Oscar Piastri y McLaren, que lideran los campeonatos de Pilotos y de Constructores. Sin embargo, George Russell de Mercedes es la única amenaza a la hegemonía naranja, porque el piloto británico llega como campeón defensor.

McLaren tiene una rica historia en Austria. Están empatados con Ferrari en cuanto a la mayor cantidad de triunfos en el GP de Austria, incluyendo las victorias del ídolo local Niki Lauda, así como las de Alain Prost, Mika Häkkinen y David Coulthard.

McLaren, Red Bull y ahora Mercedes son los ganadores de las carreras en 2025. George Russell consiguió la primera victoria de la temporada para Mercedes en la última carrera en Canadá.

McLaren ha dejado que sus pilotos se enfrenten. El jefe Zak Brown definió estas reglas como "competir [contra tu compañero de equipo] duro, competir limpio, sin chocar". Eso obviamente ocurrió en Canadá, que Oscar Piastri y Lando Norris colisionaron, pero McLaren no tiene planes de cambiar las cosas.

"Igual que siempre. Lo que pasó en Canadá no fue ideal, pero aún podemos competir, seguimos luchando por un campeonato cada uno", dijo Piastri.

Por su parte, Norris se ha integrado a McLaren desde que se unió a la compañía en 2017, inicialmente como parte de su programa de desarrollo, por lo mismo, reflexionó sobre cómo el choque con su compañero en Canadá ha fortalecido a McLaren.

"Creo que a partir de ese momento fue, sí, un desafortunado punto positivo. Entre la confianza y la honestidad que tenemos Oscar y yo, es importante que sigamos así, que nos mantengamos fuertes como equipo porque no queremos tener la misma caída que sabemos que muchos otros equipos han tenido en el pasado”, dijo Lando.

Max Verstappen ha sido ganador del GP de Austria en 2018, 2019, 2021 y 2023. El tetracampeón de la Fórmula 1 marcha tercero con 155 unidades en la clasificación de pilotos, mientras que George Russell (Mercedes) le sigue en el cuarto escalón.

“Siempre es un gran fin de semana allí. Hemos tenido muchos resultados excelentes y, con suerte, podemos tener otro fin de semana fuerte allí”, dijo.

Mientras que, el jefe del equipo, Christian Horner, no estaba dispuesto a hacer predicciones exageradas: “Probablemente nuestra debilidad ahora mismo esté en las curvas de velocidad media. En Austria, ese sector central, hay algo de velocidad media. Así que ya veremos. Esperaría que, si hace calor, McLaren vuelva a ser más fuerte. Todavía hay una diferencia de puntos significativa entre nosotros y ellos. Pero no nos rendiremos ante nada. Aún no estamos ni a mitad de camino”, comentó Horner.

LOS ÚLTIMOS 5 GANADORES

2024 – George Russell (Mercedes)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Valtteri Bottas (Mercedes)

LAS ÚLTIMAS 5 POLE POSITIONS

2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Valtteri Bottas (Mercedes)

CLASIFICACIóN DE PILOTOS (ANTES DE AUSTRIA)

Oscar Piastri (MCLAREN) - 198 puntos

Lando Norris (MCLAREN) - 176 puntos

Max Verstappen (RED BULL) - 155

George Russell (MERCEDES) - 136

Charles Leclerc (FERRARI) - 104

Clasificación DE CONSTRUCTORES (ANTES DE AUSTRIA):

McLaren- 374 puntos

Mercedes- 199

Ferrari - 183

Red Bull Racing - 162

Williams - 55

