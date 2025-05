Ganador de Champions romperá sequía de entre 15 y 32 años

Algo es seguro respecto a la final de la UEFA Champions League 2024-25: se romperá una larga sequía para el país del club ganador, que podría ser de 15 o 32 años.

Este sábado, el estadio Allianz Arena de Múnich, con capacidad para más de 70,000 espectadores, albergará la final del torneo más importante de clubes en el Viejo Continente entre Inter de Milán y París Saint-Germain (PSG).

En caso de que Inter se quede con "La Orejona", Italia romperá una racha de 15 años sin ser campeón de este torneo, pues fue el propio Internazionale quien lo ganó por última vez como representante de la Serie A en la temporada 2009-10.

Del otro lado, si PSG consigue la victoria, que además sería el primer título de Champions League de su historia, rompería 32 años de ayuno para la Ligue 1 de Francia, ya que su último equipo campeón fue el Olympique de Marsella en 1993.

“Ha sido un largo viaje y hemos llegado hasta aquí paso a paso”, comentó el entrenador del Inter, Simone Inzaghi. “Lo que más recuerda todo el mundo son los dos últimos partidos contra Barcelona, pero si me remonto a los cuartos de final contra Bayern Múnich, también fueron increíblemente duros. Es un gran equipo, bien organizado y físico”.

Inzaghi disputará su segunda final de Champions como entrenador del Inter, aunque en 2023 perdió ante Manchester City por 0-1.

“Recordamos aquella final como si fuera ayer. Probablemente merecíamos llegar a la prórroga. Esa experiencia fue importante: nuestra actuación en un partido de tan alto nivel nos ayudó a aprender mucho de lo que somos capaces”.

Inter es un equipo de tradición en Europa y en Champions League, donde acumula tres títulos: 1964, 1965 y 2010. No obstante, también ha perdido tres finales: 1967, 1972 y 2023.

Pero a nivel general, Italia es el tercer país con más títulos de Champions hasta el momento con 12, agregando siete del AC Milan y dos de Juventus. Sólo es superado por los 20 de España y 15 de Inglaterra.

Caso contrario para Francia, que a pesar de tener dos títulos de Copa del Mundo (1998 y 2018), ha batallado para al menos llegar a finales de Champions con sus representantes de Ligue 1. Esta será apenas la octava final con presencia de un club francés.

“Creo que este equipo y estos jugadores se merecen vivir la final. Los aficionados parisinos y el club merecen ganar la Champions y lo conseguirán. No sé si ocurrirá el 31 de mayo, pero estoy convencido de que en esta década, el Paris ganará más de una Champions. Estoy dispuesto a decirlo, aunque no sea el entrenador, para demostrar que no es por interés personal”, expresó con vehemencia, Luis Enrique, director técnico del PSG.

A diferencia del Inter, esta es apenas la segunda experiencia en finales de Champions para PSG. La primera la perdió ante Bayern Múnich en 2020 (por 0-1).

Ahora tiene la posibilidad no sólo de ganar "La Orejona" por primera vez, sino de conseguir el primer triplete de su historia, ya que en días anteriores ya amarró los títulos de la liga y copa de Francia.

“Todo el mundo me ha dado toda su confianza desde que llegué, nunca he sentido presión de ganar títulos. El año pasado estuvimos a punto de llegar a la final, pero nos eliminaron en semifinales. Ganamos liga, copa y supercopa de Francia, lo cual estuvo muy bien, pero la Champions es la prioridad del club desde hace mucho tiempo”, agregó el entrenador español.

Francia acumula seis derrotas en finales de Champions por una sola victoria, la del Marsella hace 32 años. Ese será el principal desafío del PSG este sábado, aunque con la motivación de algunos jugadores clave como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

El Inter de Milán contra PSG será un partido inédito en finales continentales. Es la primera vez que un club italiano se enfrenta a un francés en esta instancia precisamente desde 1993, cuando Olympique de Marsella venció 1-0 a AC Milan.

Premios económicos de Champions League

Acumulado de Inter hasta semifinales: 113.31 millones de euros (MDE).

Acumulado de PSG hasta semifinales: 115 MDE

Si Inter es campeón llegará a: 138.31 MDE

Si PSG es campeón llegará a: 140 MDE

Acumulado del último campeón (Real Madrid 2024): 139 MDE

Fuentes: Yahoo Sports y UEFA