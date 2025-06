Dodgers se blinda y niega acceso a agentes de ICE

Los Dodgers de Los Ángeles evitaron la cacería de inmigrantes en el estacionamiento de su estadio este jueves al negar el acceso - desde la mañana- a agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Se trata de un día especial en el que a las 10:10 pm (tiempo local) el equipo enfrentará a los Padres de San Diego, precedido de un partido de sóftbol de celebridades presentado por Mookie Betts para celebrar la Noche de la Herencia Negra.

Las redadas de ICE se han extendido por el sur de California durante las últimas semanas por orden del presidente Donald Trump, quien ha instado a las autoridades a "hacer todo lo posible para lograr el objetivo de deportación masiva más grande de la historia".

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha condenado la "militarización ilegal de Los Ángeles" y ha pedido a Trump que revoque la orden. En una demanda presentada ante un tribunal federal, Newsom afirmó que Trump "ignoró ilegalmente" al gobernador al instalar la Guardia Nacional en una "toma de poder sin precedentes".

El incidente ocurrió menos de 24 horas después de que un portavoz de los Dodgers anunciara que el equipo tiene planes para ayudar a las comunidades inmigrantes locales en Los Ángeles. Se esperaba que el equipo hiciera el anuncio el jueves, pero el presidente del equipo, Stan Kasten, le informó a Los Angeles Times, que se retrasó debido a los eventos de esta mañana.

"Debido a los eventos de hoy, seguimos trabajando con grupos que participaron en nuestros programas. Sin embargo, tendremos que retrasar el anuncio de hoy mientras concretamos más detalles. Pronto les informaremos sobre la fecha”.

Técnicamente, el estacionamiento no es propiedad del equipo (el exdueño de los Dodgers, Frank McCourt, aún lo posee), pero aún así se considera su propiedad. McCourt vendió la franquicia a Guggenheim Baseball Management en 2012.

Este jueves, manifestantes se congregaron cerca del Dodger Stadium tras ver imágenes de vehículos del Departamento de Seguridad Nacional cerca del estadio. Según informes, el equipo llamó a la policía de Los Ángeles para pedirles a los manifestantes que se marcharan.

Recientemente, se le preguntó al mánager de los Dodgers, Dave Roberts, sobre la situación y la calificó de "inquietante", pero dijo que aún no se había tomado el tiempo para informarse lo suficiente.

"Sé que cuando hay que traer y deportar gente, toda la agitación, sin duda es inquietante para todos. Pero no he investigado lo suficiente y no puedo opinar con inteligencia al respecto".

La cuenta X del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respondió a la publicación de los Dodgers afirmando que los vehículos de Aduanas y Protección Fronteriza estuvieron en el estacionamiento del estadio "muy brevemente, sin relación con ninguna operación ni control".

Un portavoz de ICE también declaró al Huffington Post que ninguno de sus agentes se encontraba en el Dodger Stadium y que nunca intentaron acceder, contrariamente a las afirmaciones de la franquicia.

deportes@eleconomista.mx