Diablos Rojos visitará a Charros con dos aguafiestas

De rojo intenso viajarán los Diablos a Guadalajara, porque llevan en la maleta las dos primeras victorias de la Serie del Rey. El estadio Alfredo Harp Helú apagó la pizarra apuntando la victoria 12-1 (serie 2-0)

El pitcher ganador fue Justin Courtney, que lanzó 5 entradas.

Los Charros los esperan (el 13 de septiembre) con el hambre de sumar un tercer título en la LMB, la última gloria fue hace 54 años.

Diablos inició el conteo en el marcador en la tercera entrada (PB), la primera carrera fue anotada por Robinson Canó, que puso el ejemplo de la experiencia en el equipo. Pero, los Charros evitaron repetir la pesadilla del juego 1 y frenaron de inmediato a su rival empatando el marcador 1-1. Donny Sands pegó un sencillo muy difícil de leer para el jardinero izquierdo Julian Ornelas. De esta manera, un charro llegó al home.

La novena escarlata destrabó el empate en la sexta alta; Mateo Gil bateó rodado para doble play.

Las entradas avanzaron y fue imposible para los Charros contrarrestar. Del séptimo inning al noveno los fueron sepultando.

En resumen, doce carreras en contra, en el juego 2 y ocho en el juego 1.

Los pupilos de Benji deben remontar la serie y luego ganar el quinto juego para curarse del descalabro.

Los Charros son fuertes en Jalisco, donde dejaron en el camino a los Sultanes de Monterrey al completar una barrida en la Serie de Campeonato del Norte.