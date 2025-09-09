Serie del Rey 2025: ambición histórica de ambos lados

El título de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tendrá un impacto histórico para cualquiera de las dos organizaciones en disputa: Charros de Jalisco o Diablos Rojos del México.

Por parte de Charros, busca convertirse en el primer equipo que logre ser campeón tanto de invierno (Liga Mexicana del Pacífico) como de verano (LMB) en un mismo año. Apenas en enero, levantó el trofeo de LMP contra Tomateros de Culiacán, lo cual le permitió disputar la Serie del Caribe en febrero. Allí, fue subcampeón ante Leones del Escogido (República Dominicana).

En el caso de Diablos, anhela ser el primer equipo con títulos consecutivos de LMB en 15 años, ya que el antecedente más reciente corresponde a Saraperos de Saltillo (2009 y 2010).

La novena capitalina ganó la temporada 2024 de LMB con el mismo mánager de ahora, Lorenzo Bundy, quien fue considerado un héroe por romper con exactamente una década de sequía (su último título había sido en 2014).

Estos contextos añaden sabor a la Serie del Rey 2025, que empezará este miércoles 10 de septiembre en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. Para el tercer partido, la batalla se moverá al estadio Panamericano de Guadalajara.

“Como directiva y familia sabíamos que eventualmente este momento iba a llegar, que los buenos resultados en la otra liga los íbamos a ver aquí también tarde o temprano. Qué mejor que estar en Serie del Rey en el aniversario 100 de LMB y contra un equipo como Diablos. Ese orgullo va a representar algo histórico, porque estamos en nuestra segunda final en las dos ligas del beisbol de México”, destacó Luis González, director general de Charros.

Mánagers y directivos de ambos equipos expresaron sus puntos de vista un día antes del inicio de la Serie del Rey desde el estadio Alfredo Harp Helú. También presentaron el trofeo, diseñado por la marca Tane.

“Tengo que reconocer el gran trabajo que ha hecho Charros, no sólo en verano, también en invierno y softbol. Ha sido un trabajo de mucha calidad, reconocemos su trayectoria y mérito para estar aquí. Para Diablos, estar en Serie del Rey es el resultado de un proceso de trabajo con objetivos claros que inició hace muchos años, de aprender de las derrotas y hoy poder vivir objetivos paso a paso”, expuso Jorge Del Valle, presidente adjunto de Diablos.

Se trata de una Serie del Rey inédita. Diablos busca el título 18 de su historia en LMB y Charros el tercero, pero nunca se habían enfrentado en la final.

Lorenzo Bundy ya sabe lo que es ser bicampeón de LMB. Ganó las temporadas 1987 y 1988 precisamente con la novena escarlata, pero ahora busca hacer historia como mánager.

“Con este son seis años para mí en Diablos, cuatro como pelotero y dos como mánager. Son cuatro campeonatos, buscando el quinto ahora. No me canso de eso. No es fácil, mucha gente piensa que lo es, pero la gente de beisbol sabe el trabajo que uno tiene que hacer para tener éxito. Comenzamos en marzo para estar aquí por el título 18 en Serie del Rey”.

Pero la mentalidad ganadora no es exclusiva de Bundy. Su contraparte, Benjamín Gil, viene de ganar la LMP y ser subcampeón de Serie del Caribe con Charros. En 2023 también llevó a la Selección Mexicana a unas históricas semifinales de Clásico Mundial.

“Lo que me inspira este año es pensar en cuántos campeonatos consecutivos van a ser si ganamos este. Es ganar esta serie, buscar el bicampeonato en invierno y defender la corona el año que entra (en verano). Lorenzo dice que no se cansa de ganar, pero yo siento que soy adicto a eso y no hay nadie que pueda superar esa adicción que tengo de ganar en todos los niveles. Por qué no pensar que el Clásico Mundial (2026) va a ser el cuarto campeonato consecutivo para un servidor”, reviró Gil.

Charros está disputando apenas su segunda temporada en LMB desde que se ausentó en 1995. La familia González Íñigo asumió la responsabilidad en 2024 y supo revertir, bajo la visión de Benjamín Gil y Miguel Solís (gerente deportivo), una primera campaña en la que terminaron en penúltimo lugar de fase regular de la Zona Norte.

Este 2025 finalizaron en sexto lugar y poco a poco han encontrado su mejor nivel para alcanzar la Serie del Rey, a diferencia de la constancia de Diablos para estar entre los líderes de la Zona Sur desde el inicio.

“Diablos fue el mejor equipo de la liga en abril, mayo, junio, julio, agosto y nosotros fuimos buenos al final de julio, muy buenos en agosto y queremos ser el mejor en septiembre. Me quedo satisfecho y no me interesa el récord de temporada regular si somos el mejor de septiembre”, remató el mánager de Jalisco.

Charros y Diablos no se enfrentaron en fase regular. Incluso, no lo han hecho en las últimas dos temporadas. Ese es otro ingrediente que eleva las expectativas de su inédito cruce en Serie del Rey.