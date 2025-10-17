Cruz Azul vs. América: hora y dónde ver los partidos de la Jornada 13 de la Liga MX

La Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX marcará la recta final rumbo a la Liguilla, ya que esta fecha podría definir hasta cuatro boletos para la fase final (entre ellos los de América, Toluca, Monterrey y Cruz Azul) si logran sumar tres puntos y sus perseguidores no ganan.

Pero el gran atractivo del fin de semana será el Clásico Joven, la edición 204 del enfrentamiento entre Cruz Azul y América, donde se juega más que el orgullo: el liderato general, la hegemonía capitalina y el pase directo a la Liguilla.

Clásico Joven: Cruz Azul vs. América

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 21:05 horas del Sábado 18 de octubre

Dónde ver: Canal 5, TUDN y VIX

Cruz Azul llega invicto como local en 21 partidos oficiales y busca su tercera victoria consecutiva ante las Águilas, algo que no logra desde 1980. La Máquina, en gran momento, tiene la oportunidad de asegurar su pase a la Liguilla con una victoria.

Por su parte, América no ha perdido como visitante en el torneo y mantiene un paso firme como líder, con una plantilla sólida y equilibrio en todas sus líneas. El choque promete ser una batalla por la cima y por la historia.

Partidos del viernes 17 de octubre

Puebla vs. Tijuana

Estadio: Cuauhtémoc a las 19:00 horas

Dónde ver: FOX, Caliente TV

Puebla atraviesa una crisis de nueve jornadas sin ganar, mientras Xolos llega con buena racha y solo una derrota en diez partidos.

Atlético de San Luis vs. Atlas

Estadio: Alfonso Lastras a las 21:00 horas

Dónde ver: ESPN2, Disney+

Los potosinos no han ganado en casa, pero suelen complicar al Atlas, que llega con dos triunfos consecutivos.

Tigres vs. Necaxa

Estadio: Universitario a las 21:00 horas

Dónde ver: Canal 7, TUBI, Caliente TV

Gignac está a un gol de empatar a Jared Borgetti como segundo máximo anotador histórico de la Liga MX. Tigres suma ocho partidos sin perder.

Partidos del sábado 18 de octubre

Santos vs. León

Estadio: TSM Corona a las 17:00 horas

Dónde ver: VIX

Santos busca ganar dos seguidos en casa, mientras León acumula cinco sin triunfo y no anota fuera de su estadio desde hace 349 minutos.

FC Juárez vs. Pachuca

Estadio: Olímpico Benito Juárez a las 17:00 horas

Dónde ver: FOX, Caliente TV

Juárez puede lograr un récord histórico con cinco victorias como local; Pachuca llega en buen momento con dos triunfos al hilo.

Toluca vs. Querétaro

Estadio: Nemesio Diez a las 17:00 horas

Dónde ver: Canal 7, TUBI, Caliente TV

Toluca acumula seis victorias seguidas y se acerca a su mejor racha histórica. Querétaro busca romper la hegemonía de los Diablos en el Nemesio Diez.

Monterrey vs. Pumas

Estadio: BBVA a las 19:00 horas

Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX

Rayados domina ampliamente en casa (11 victorias en 12 partidos ante Pumas) y busca sellar su boleto a la Liguilla.

Guadalajara vs. Mazatlán FC

Estadio: Akron a las 19:07 horas

Dónde ver: Amazon Prime Video

Chivas encadena tres victorias seguidas, mientras Mazatlán no gana fuera de casa desde hace más de un año.

Domingo sin actividad

La jornada 13 concluirá el sábado, dejando definida una parte crucial del torneo, en la que varios equipos podrían amarrar su pase a la Liguilla o quedar al borde de la eliminación.