Clásico América vs Pumas: entre lesiones y el rescate

El América recibe el quinto partido como local en el estadio Olímpico Universitario, donde solamente ha perdido una vez esta temporada (ante las Chivas en la jornada 8). Sin embargo, Pumas como visitante no representa una gran amenaza, al sumar dos triunfos esta campaña bajo esta condición. El equipo de André Jardine tiene 21 unidades que, de terminar la temporada regular hoy, le alcanzaría para entrar a liguilla, en cambio, los felinos necesitarían de un triunfo para defenderse en el play-in.

Las Águilas se ocupan de reorganizarse al pasar por una temporada de lesiones y no poder tener a su plantilla completa. Dagoberto Espinoza, el canterano azulcrema de 21 años fue el último en sumarse a la lista y apunta a estar varios meses fuera, luego de la cirugía en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Además, tienen a Henry Martín (esguince de rodilla), Álvaro Fidalgo (golpe en la rótula bipartita), Rodrigo Aguirre (molestia muscular), Jonathan Dos Santos (desgarre en el gemelo de la pierna derecha) y Sebastián Cáceres (molestias musculares) en la esquina de recuperación.

Ante la baja de Dagoberto, Kevin Álvarez es una opción para cubrir la lateral derecha. Ha tenido minutos en siete partidos, sin goles y solamente ante San Luis (Jornada 109 jugó los 90 minutos. Mientras tanto, con Allan Saint-Maximin, el equipo mantiene sus expectativas de escalar en la clasificación. El francés lleva 2 goles en convocatorias.

Los Pumas con tres triunfos en 10 jornadas enfrentan una situación más complicada y tendrán como rival a la segunda mejor defensiva (hasta el momento). Y en el resto del torneo le queda por enfrentar seis juegos, entre ellos a Rayados y Cruz Azul.

Keylor Navas, el portero estrella con carrera en el Real Madrid ha concedido siete goles en 8 apariciones en cancha. El ecuatoriano Pedro Vite, que fue la adquisición más cara del plantel (3.80 millones de euros) no ha sumado goles en ocho apariciones.

El entrenador Efraín ha destacado el trabajo de Guillermo Martínez y José Juan Macías en dos semanas desde que se incorporaron al club. Macías suma dos goles en 4 apariciones y

“JJ está en proceso de adaptación físicamente. Cada vez está mejor y está a disposición. A ver qué decidimos. Tengo dos nueves y estoy muy orgulloso de que sean mexicanos. Memo hace gol, JJ sabemos la calidad. Conforme vayan creciendo todos físicamente. A JJ lo trajimos para eso, para sumar minutos. Estoy feliz con ellos”, dijo tras la derrota ante Bravos de Juárez (3-1 en la J10).