Carlos Alcaraz inaugura títulos de 2025 desde Róterdam

Carlos Alcaraz ya puede presumir que tiene al menos un título ganado en cinco años consecutivos. El tenista español abrió el palmarés de 2025 al ganar el Abierto de Róterdam, de categoría 500, en final celebrada este domingo.

La batalla contra el australiano Alex De Miñaur duró una hora con 54 minutos y se resolvió en tres sets (6-4, 3-6, 6-2) para el español, quien llegó a Róterdam como el mejor sembrado tras la baja de último momento del italiano Jannik Sinner.

“Este título es especial porque es el primero en indoor y he demostrado que puedo jugar bien en este tipo de pistas. Me he mantenido concentrado durante todo el partido, aunque haya perdido el segundo he sido fuerte para el tercero. He sentido algo de presión, pero la he manejado muy bien”, reflexionó Alcaraz.

En efecto, este es el primer título de Carlos Alcaraz en superficie dura bajo techo (indoor), completando al menos un trofeo en todas las superficies posibles del tenis (arcilla, hierba y dura al aire libre).

Según datos de la propia ATP, ni siquiera Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer lograron ganar al menos un título de cada una de esas superficies antes de llegar a los 22 años, como sí lo acaba de patentar Alcaraz con 21 años y nueve meses.

“A veces tengo dudas sobre qué he de hacer y las sensaciones cambian durante el partido, por ejemplo hoy me sentía bien en el segundo set a pesar de haberlo perdido, mientras que en el primero estaba algo incómodo. Esta semana me he querido focalizar en ser fuerte mentalmente aunque tuviera bajones durante el partido, seguir luchando y seguir tirando para adelante a pesar de todo”, agregó.

En total, Carlos Alcaraz posee 17 títulos individuales en el ATP Tour, de los cuales seis han sido en superficie dura, ocho en arcilla y tres en hierba. A nivel general, 16 fueron en escenarios al aire libre y este es el primero en indoor.

Por otra parte, este es su sexto título de categoría ATP 500, la séptima cantidad más alta en la historia del tenis varonil. Está empatado en esa cifra con el japonés Kei Nishikori y sólo le faltan por superar Juan Martín del Potro (7), David Ferrer (8), Andy Murray (9), Novak Djokovic (14), Rafael Nadal (15) y Roger Federer, líder general con 16.

Alcaraz apenas había disputado un torneo en el ATP Tour 2025 antes de ganar el Abierto de Róterdam. Fue ni más ni menos que el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, donde era tercer sembrado pero fue eliminado en cuartos de final por el experimentado Novak Djokovic.

Cambió las derrotas por triunfos rápidamente, pues en menos de un mes levantó el título en Róterdam tras superar a Botic van de Zandschulp en primera ronda, a Andrea Vavassori en octavos de final, a Pedro Martínez en cuartos, a Hubert Hurkacz en semifinales y a Alex De Miñaur en la final.

Sin embargo, el español no sufrirá cambios en el ranking de ATP. Seguirá en el tercer lugar, detrás del italiano Sinner y el alemán Alexander Zverev; por el contrario, el subcampeón de Róterdam, Alex De Miñaur, sí subirá dos puestos hacia el sexto puesto, relegando a Novak Djokovic y Daniil Medvedev.

“Estoy feliz porque sabía que tenía nivel para jugar bien en estas condiciones. Hay jugadores que tienen mejor juego en indoor, pero he conseguido ganar a tenistas como esos y eso me da mucha confianza. Mi mejor nivel también llegará en esta superficie”, concluyó el campeón de Róterdam, en el que además recibió 464,254 dólares de premio.

El próximo reto de Carlos Alcaraz será el ATP 500 de Doha, en Medio Oriente. Empezará el 17 de febrero y hasta el momento tiene como mejores sembrados a él y a Jannik Sinner. También aparecen en la lista de invitados Novak Djokovic, Andrey Rublev y otros experimentados del top 10.

TENISTAS ACTIVOS CON MÁS TÍTULOS*:

1. Novak Djokovic (99)

2. Alexander Zverev (23)

3. Marin Cilic (21)

4. Daniil Medvedev (20)

5. Jannik Sinner (19)

6. Carlos Alcaraz (17)

*Únicamente en rama individual varonil.

Fuente: ATP