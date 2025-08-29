Carlos Alcaraz avanza a los octavos de final del US Open

Con susto en la rodilla incluido, Carlos Alcaraz avanzó este viernes a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, donde el tenis local sufrió una sacudida con la eliminación de sus figuras Ben Shelton y Frances Tiafoe.

En un turno matinal al que no está acostumbrado, el español Alcaraz se deshizo del italiano Luciano Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0 en solo una hora y 43 minutos de juego.

El número dos mundial, gran favorito al título junto a Jannik Sinner, sigue sin perder un set en su recorrido por Nueva York, pero este viernes encendió las alarmas por un problema en la rodilla derecha en el segundo set.

Con el parcial igualado 4-4, y después de que Darderi le asestara el primer break del torneo, Alcaraz sufrió el percance al ejecutar un saque y pidió un tiempo muerto médico para ser atendido.

Tras recibir un masaje en la pierna, el español regresó a la pista en aparente buen estado para embolsarse el segundo set.

En el tercer parcial Alcaraz avasalló a Darderi, que no se recuperó de la oportunidad perdida en el segundo set.

"Estaba preocupado", reconoció ante la prensa Alcaraz sobre su rodilla.

"Por eso llamé al fisioterapeuta, pero no fue nada serio, solo por precaución. Después ya no lo sentí más", tranquilizó Alcaraz, satisfecho por el tenis mostrado esta semana.

"Me estoy sintiendo muy bien, con mucha confianza, muy buen ritmo (...) Me veo que voy a más", afirmó.

Lesión de Shelton

Con este triunfo, Alcaraz obliga a Sinner a superar su duelo de tercera ronda el sábado para no entregarle el número uno mundial al español.

A los 22 años y tres meses, Alcaraz celebró su victoria 80 en torneos de Grand Slam, siendo el cuarto jugador más joven en llegar a esa cifra después del alemán Boris Becker, el sueco Bjorn Borg y su compatriota Rafael Nadal.

En los octavos le espera el francés Arthur Rinderknech, 82 de la ATP, mientras del horizonte de los cuartos desapareció la amenaza de Ben Shelton.

El estadounidense, de 22 años, abandonó por lesión su cruce frente al francés Adrian Mannarino, de 37, con el marcador empatado 6-3, 3-6, 6-4 y 4-6.

El zurdo Shelton, sexto sembrado, se lastimó el hombro izquierdo cuando tenía una ventaja de dos sets a uno y recién comenzaba el cuarto.

Tras ser atendido en el banco, la figura local trató de continuar jugando pero los gestos de dolor se repetían y tiró la toalla tras perder el cuarto parcial.

"Cuando empezó a tener dolor él iba ganando y, honestamente, iba a ganar probablemente el partido. Esto es muy desafortunado para él y afortunado para mí", reconoció el francés tras asegurar su primera presencia en octavos.

Doble golpe para EEUU

El impacto para el tenis estadounidense, y para el US Open, se redobló poco después al ver cómo también tomaba la salida Frances Tiafoe, el otro jugador local más carismático.

Tiafoe se inclinó contra todo pronóstico ante el alemán Jan-Lennard Struff, número 144 de la ATP, por 6-4, 6-3 y 7-6 (9/7).

Vigésimo séptimo del ranking, Tiafoe fue semifinalista del US Open en 2022 y 2024 y no se despedía antes de octavos desde 2019.

Taylor Fritz, finalista el año pasado, y Tommy Paul se quedan como únicas opciones locales para soñar con un primer campeón masculino en Nueva York desde Andy Roddick en 2003.

El alemán Struff podría enfrentar en sus primeros octavos en Nueva York a Novak Djokovic si el serbio superaba su cruce nocturno del viernes ante el británico Cameron Norrie.

Djokovic intentará despejar las dudas levantadas tras sus dos preocupantes primeros partidos ante las promesas locales Learner Tien y Zachary Svajda.

Rybakina despierta a Raducanu

Entre las mujeres, la kazaja Elena Rybakina clasificó por primera vez a los octavos del US Open al vencer a la británica Emma Raducanu por 6-1 y 6-2.

Esta rotunda derrota rompió las ilusiones de resurrección de Raducanu, que esta semana había logrado sus primeras victorias en Flushing Meadows desde su impactante título de 2021 a los 18 años.

Campeona de Wimbledon en 2022, Rybakina enfrentará ahora a la checa Marketa Vondrousova, que sorprendió por por 7-6 (7/4) y 6-1 a la italiana Jasmine Paolini, subcampeona del pasado WTA 1000 de Cincinnati.

La española Cristina Bucsa se metió por primera vez en unos octavos de Grand Slam al vencer a la belga Elise Mertens por 3-6, 7-5 y 6-3.

La rival de Bucsa, número 35 mundial, podría ser la bielorrusa Aryna Sabalenka, la jefa del circuito, si derrota en la noche a la canadiense Leylah Fernández.