Renata Zarazúa se despide del US Open tras caer frente a Diane Parry

Tras deslumbrar en su debut, la tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió el jueves del Abierto de Estados Unidos al caer frente a la francesa Diane Parry en un trepidante duelo de segunda ronda decidido en un tiebreak.

Parry, número 107 de la WTA, superó a Zarazúa (82) por 6-2, 2-6 y 7-6 (10/7) en uno de los partidos más emocionantes de la jornada en Nueva York.

Zarazúa se levantó de un set en contra y peleó durante casi tres horas por avanzar por primera vez a una tercera ronda de un torneo de Grand Slam.

Con un triunfo también hubiera igualado el mejor resultado de una tenista mexicana en el US Open, logrado por Angélica Gavaldón en 1995.

Tres días atrás, Zarazúa había firmado la mayor sorpresa hasta ahora del evento tumbando a la vigente campeona del Abierto de Australia, la local Madison Keys.

Si la mexicana logró aquella proeza en la imponente pista central, este jueves se batió ante Parry en una de las pistas aledañas, empujada por un público que no dejó de animarla ni en los momentos más bajos.

Zarazúa, vencedora de los dos duelos previos ante la francesa, se repuso de un primer set en contra y llevó el duelo hasta el último parcial, en el que tuvo tres pelotas de break en el quinto juego.

El choque, de máxima igualdad, se resolvió en un tiebreak a 10 puntos, en el que Zarazúa pasó de estar 8-3 abajo a 8-7 en medio de gritos de "Sí se puede" desde la tribuna.

Pero Parry, que arrancó el torneo enviando al retiro a la checa Petra Kvitova, arruinó esta vez las ilusiones de los aficionados mexicanos y selló la eliminación de Zarazúa.