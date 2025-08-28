Renata Zarazúa cierra US Open 2025 con 154,000 dólares

La tercera ronda sigue siendo el muro para Renata Zarazúa. Con la derrota ante la francesa Diane Parry por 6-2, 2-6 y 7-6 (7) en la cancha 5 en Flushing Meadows sigue sin poder superar la segunda ronda en cualquiera de los cuatro torneos majors.

Sin embargo, el US Open representó el escenario del mejor partido de su carrera hasta el momento, luego de derrotar a una tenista Top 10 de la WTA. Junto a eso, se benefició de los premios que este año son récord para e torneo, que significan un aumento del 20% respecto al año pasado.

“Tenísticamente, hoy no fue mi mejor tenis, pero también fue un poco normal, fue un día difícil, había mucho viento, era una cancha más chica en comparación a la que jugué el otro día, las expectativas eran un poco más de mi lado, la presión era diferente. Traté de luchar, mi corazón estuvo ahí, más que el tenis y con eso me quedo”, dijo la mexicana post partido en declaraciones a ESPN Tenis.

Antes de este US Open, Renata avanzó a la segunda ronda del Roland Garros 2020, instancia en la que perdió ante Elina Svitolina en la cancha central Philippe‑Chatrier. Este juego significó el fin de una sequía de 20 años sin una mexicana en un Grand Slam. Angélica Gavaldón era en ese entonces la última referencia al haberlo conseguido en el Abierto de Australia de 2000.

