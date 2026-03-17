El Real Madrid aplicó el antídoto de eliminación al Manchester City

El Real Madrid se ha vuelto la pesadilla del Manchester City en la Champions League. De nuevo, el equipo de la Premier League fue eliminado por la casa blanca.

La vuelta de octavos de final en el Etihad Stadium fue un partido más complicado de lo esperado. Erling Haaland se volverá espectador y Vinícius Júnior seguirá brillando.

Vinícius marcó la diferencia, aunque el Madrid pudo ganar por más. El marcador (City 1-2 Madrid) exhibió que los citizens no pudieron remontar la abultada desventaja en el partido de ida. Un triplete de Federico Valverde en el primer capítulo dejó al City en una situación muy complicada. Ahora, el siguiente reto apunta al Bayern Múnich.

España amplía su ventaja y va a tener, de nuevo, cinco representantes en la Champions League 2026-27.

Con sólo dos eliminatorias disputadas, el entrenador Álvaro Arbeloa, se volvió en el primero en la historia del torneo que elimina de la competición a José Mourinho y a Pep Guardiola, ganándole a cada uno de ellos los 2 partidos del enfrentamiento (solo Jürgen Klopp y Simeone habían eliminado a ambos de la máxima competición europea, pero sin ganarles los dos partidos).

Además, Arbeloa se convirtió en el primer entrenador en ganar los cuatro partidos de la fase previa de la Liga.

El Man City quedó fuera de la Champions tras ser derrotado en la eliminatoria a doble partido por el Madrid por cuarta vez en cinco temporadas.

La pasada temporada, el City cayó en la fase previa a los octavos de final, en una temporada en la que, en palabras de Pep, su equipo no llegaba en buenas condiciones físicas ni psicológicas. Estas mejoraron en la actual campaña, el propio técnico lo reconoció, pero volvió a caer.

En total, 30 remates y 12 a puerta del City, por 28 totales del Madrid y 14 entre los tres palos. Cifras casi similares, pero un global totalmente desnivelado a favor del Madrid (5-1, en la eliminatoria).

Cuartos de final de la Champions:

PSG vs. Galatasaray/Liverpool

Real Madrid vs. Atalanta/Bayern Múnich

Newcastle/Barcelona vs. Atlético de Madrid/Spurs

Sports vs. Arsenal

Fechas:

Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo

Final: 30 de mayo (Puskás Aréna, Hungría)

Equipos que han eliminado a PEP Guardiola de la Champions: