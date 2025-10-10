México vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo el amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa su camino de preparación hacia la Copa del Mundo 2026 con una dura prueba ante Colombia, una de las selecciones sudamericanas más sólidas del momento.

El encuentro se disputará este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y promete medir el verdadero nivel del equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre.

"Rivales que nos saquen de la zona de confort": Aguirre

Aguirre explicó que eligió a Colombia y Ecuador como parte de la gira de preparación porque son rivales “de talla mundial” capaces de exigir al máximo a su plantel.

“He querido rivales que nos saquen de la zona de confort. No me sirven partidos cómodos porque nos podríamos engañar con los resultados”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

El técnico mexicano subrayó que tanto Colombia (28 puntos) como Ecuador (29) quedaron por encima de Brasil en las eliminatorias de Conmebol, lo que los convierte en sparrings ideales para probar a sus jugadores antes de definir la lista final para el Mundial.

Hora y sede del partido México vs. Colombia

Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas (EE.UU.)

El duelo también servirá como vitrina para algunos futbolistas que buscan consolidarse en el proceso del “Vasco” rumbo a 2026.

Dónde ver el México vs Colombia

El partido será transmitido en vivo a través de los siguientes canales y plataformas:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX+ (transmisión en streaming)

Jugadores a seguir en el Tri

Aunque México no contará con Raúl Jiménez por una lesión en la cadera, el ataque estará encabezado por Santiago Giménez (Milán), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) y Germán Berterame (Monterrey).

Entre los jugadores que podrían tener minutos destacan también Carlos Acevedo, Israel Reyes y el propio Quiñones, quien se ha convertido en una pieza clave desde su debut con la selección.

“Somos la selección de México, no dependemos de un solo jugador. Confío en que con Santi, Julián y Berterame podemos hacer daño”, señaló Aguirre.

Dato y recuerdo

Luis Hernández es el único mexicano que le ha hecho doblete a Colombia (Copa América 1997).

El recuerdo: México consiguió su primer triunfo ante una selección sudamericana en el AT&T Stadium al vencer 2-0 a Brasil el 3 de junio de 2012.

Tras el duelo ante los cafeteros, el Tricolor cerrará la Fecha FIFA enfrentando a Ecuador el martes 15 de octubre, en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.