Marruecos recupera brillo y jugará cuartos del Mundial SUB 20

Después de 20 años, Marruecos está de vuelta en cuartos de final de un Mundial Sub 20. Venció 2-1 a Corea del Sur y se medirá a Estados Unidos. La última vez que Marruecos llegó tan lejos fue en 2005 y en esta edición mundialista se convirtió en el único representante restante de las naciones árabes y africanas, tras la eliminación de Nigeria y Sudáfrica en los octavos de final.

Yassir Zabiri, delantero de Marruecos, es el principal compañero de Yassine en ataque. El defensa más destacado de Marruecos es el lateral izquierdo Ali Maamar, del club belga Anderlecht. Nacido en Bruselas, este joven de 20 años jugó en su día con la selección nacional sub-17 de Bélgica.

Ficha técnica:

Marruecos: Yanis Benchaouch; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Naim Byar, Saad El Haddad (m.62, Ilias Boumassaoudi), Yassine Khalifi, Othmane Maamma (m.77, Anas Tajaouart), Gessime Yassine (m.89, Mohamed Hamony), Yassir Zabiri (m.77, Younes Elbahraoui).

Corea del Sur: Seongmin Hong; Hyunseo Bae, Sunwoo Ham, Seunggu Choi, Minha Shin, Seungmin Son (m.92, Hojin Kim), Maho Chung (m.81, Shin Sung), Byeongwook Choi (m.61, Geonhee Lee), Taewon Kim, Myeongjun Kim (m.81, Hyeonoh Kim), Hyunmin Kim (m.61, Gaon Baek).

Goles: 1-0, m.8: Minha Shin, en propia puerta. 2-0, m.58: Yassir Zabiri. 2-1, m.93: Taewon Kim, de penalti.