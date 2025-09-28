América y Toluca toman fuerza en el Top 5 de Liga MX

Los entrenadores Antonio Mohamed del club Toluca y André Jardine del América guiaron la escalada de sus equipos en el torneo. Ambos se enfrentaron apenas en la final del torneo anterior y ahora, se acechan por la posición en la cima, junto a Rayados y Cruz Azul que también buscar el lugar.

El Clásico en la ciudad de México despejó las dudas de si América podría resolver el partido pese a sus cinco jugadores que se encuentran en recuperación. Los 4 goles que propinaron a los Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes fue el triunfo del orgullo y les dejó una sumatoria de 24 puntos, que los hizo escalar en la tabla general.

Al América le quedan cinco partidos para aumentar su puntaje. No les debería representar un desafío la batalla contra Santos Laguna (J12), Puebla (J14), Mazatlán (J15) y León (J16), este último equipo enfrentó la renuncia del entrenador Eduardo Berizzo. Durante su etapa con el equipo esmeralda, el argentino totalizó 44 partidos con un saldo de 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas. Mientras que, en este Apertura 2025; en 11 partidos disputados se consiguieron 12 puntos, con tres victorias, tres empates y cinco derrotas. Sin embargo, Las Águilas tienen un reto con los juegos ante Cruz Azul (18 de octubre) y Toluca (8 de noviembre).

Pumas por su parte, sumó su cuarta derrota que lo dejó con 13 unidades. Además, el entrenador Efraín Juárez (que dirige al club desde marzo pasado) fue expulsado al minuto 44 cuando su equipo aún ganaba (con el 1-0 vía Jorge Ruvalcaba al 34'), pero en el segundo tiempo terminaron goleados.

“Nosotros como entrenadores tenemos que procurar mantener la calma, tener la cabeza fría. César Ramos es un árbitro que no expulsa por cualquier cosa. Yo mismo protesté mucho y siempre intento mantener el respeto, nos pide calma”, dijo post partido el estratega brasileño, André Jardine, haciendo referencia a la tarjeta roja de Efraín.

