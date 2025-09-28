América remonta y golea 4-1 a Pumas con doblete de Zendejas

América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, goleó el sábado 4-1 a Pumas UNAM con un doblete de Alejandro Zendejas tras remontar un gol en contra en la undécima jornada del torneo Apertura.

El colombiano Álvaro Angulo en su propia portería y el colombiano José Raúl Zúñiga completaron la cuenta para las "Águilas" del América, que llegaron a 24 puntos para ubicarse en el tercer lugar general, por abajo de Toluca y Monterrey.

En el partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, Pumas se adelantó a los 35 minutos cuando Jorge Ruvalcaba definió ante la salida del portero Luis Ángel Malagón tras aprovechar un resbalón del uruguayo Sebastián Cáceres para robarle el balón.

América estuvo cerca de empatar a los 39 minutos con un disparo de Israel Reyes que tapó el portero costarricense Keylor Navas con el pie derecho.

América empató a los 55 minutos cuando Angulo metió el balón a su propia portería después de que el balón le pegó en el pecho tras un desvío de Navas.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine dio la vuelta al marcador a los 59 minutos con un remate de cabeza de Zúñiga en el área chica tras recibir un pase de Alexis Gutiérrez.

Zendejas anotó el tercer gol a los 73 minutos cuando vio adelantado a Navas y elevó el balón para meterlo por el ángulo izquierdo tras recibir un pase del francés Allan Saint-Maximin.

Zendejas anotó su doblete a los 83 minutos con un tiro penal, tras recibir falta dentro del área.

En los otros partidos del sábado, el campeón Toluca goleó 3-1 a Mazatlán con tantos de Héctor Herrera, del uruguayo Bruno Méndez y del portugués Paulinho. Para Mazatlán anotó el colombiano Nicolás Benedetti.

Con su octavo triunfo, y quinto consecutivo, los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a 25 puntos para ubicarse como líder del torneo.

Guadalajara ganó 2-0 en su visita a Puebla con goles de Bryan González y Omar Govea. El encuentro debió disputarse el viernes, pero fue pospuesto debido a una intensa lluvia y una tormenta eléctrica.

Pachuca derrotó 2-1 al Atlético de San Luis con goles del ecuatoriano Enner Valencia y del zaguero uruguayo Juan Manuel Sanabria en su propia portería. Para Atlético de San Luis anotó Sebastián Pérez Bouquet.

Atlas venció 3-2 a Necaxa. Para los "Rojinegros" del Atlas anotaron el argentino Mateo García, el serbio Uros Durdevic y el paraguayo Diego González, mientras que para los "Rayos" de Necaxa lo hicieron el argentino Tomas Jacob y el colombiano Diber Cambindo.

Y Monterrey ganó 1-0 a Santos Laguna con gol del argentino Lucas Ocampos.

La jornada se completará el domingo cuando Querétaro reciba a Tigres UANL y Cruz Azul visite a Tijuana.

En el inicio de la jornada, Bravos de Ciudad Juárez ganó 2-0 el viernes a León, resultado que ocasionó la renuncia del argentino Eduardo "Toto" Verizzo como director técnico del equipo derrotado.