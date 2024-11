América se engancha con ventaja; vence a Toluca

El club América versión liguilla se activó en el estadio Ciudad de los Deportes. Toluca no pudo sostener su reputación de sublíder del Apertura 2024. Con un búfalo americanista al frente, insistiendo en las embestidas, el equipo que brincó desde el Play-in ganó 2-0 para ahora viajar cómodamente al estadio Nemesio Diez a jugar la vuelta el sábado.

Las Águilas que ganaron ocho juegos en 17 jornadas de la temporada regular, se ilusionan más con alcanzar el tricampeonato, un hito que ningún equipo en la Liga MX ha alcanzado.

Los goles cayeron hasta el segundo tiempo, ya después de que el América le tomó el modo a la desorganización de los Diablos. Ni Alexis Vega, ni Paulinho, ni Tiago Volpi evitaron la derrota.

Rodrigo Aguirre intentó el gol al menos tres veces, a partir del minuto 46. El uruguayo alertó al arquero por donde venían las intenciones. El primero lo anotó con un remate de cabeza al minuto 67, eso provocó un coro en las tribunas a su favor. Alexis respondió para Toluca, pero con un remate que detuvo Luis Malagón, el portero que ya tiene etiqueta de selección mexicana.

El segundo gol del búfalo (81’) fue gracias a la total distracción de Diablos, en un balón que recibió tras un pase largo, solo y desdibujando a la defensa rival.

Diablos Rojos es supuestamente más fuerte en casa, ganó nueve partidos y empató siete en temporada regular. Ahora, eso tiene que demostrarse el sábado 30 de noviembre. El entrenador portugués Renato Paiva, que termina su contrato esta temporada, tiene en sus manos encontrar el desbloqueo para permitir que Toluca siga buscando su título 11 de liga. El último llegó hace 14 años.

“Fue un partido descaracterizado de nuestra forma de jugar, con alguna ingenuidad caímos en la trampa del América, tuvimos dos oportunidades claras de gol. La eliminatoria, es hoy, no está cerrado el resultado de 2-0 es difícil, pero hay que percibir que en nuestra casa somos fuertes", dijo el entrenador portugués.

América logró vengarse de la derrota 4-0 en su última cita con el Toluca en la jornada 17 de la temporada regular.

“Un partido en el que buscamos una buena dosis de inteligencia. Debemos neutralizar al Toluca en el último partido. Me pareció un buen partido, exigiendo una dosis de paciencia y calma. En el propio campo (Ciudad de los Deportes) ante un portero importante que es bueno con los pies. La serie sigue abierta. El grupo está consciente que son cuatro tiempos de 45 minutos. En Toluca juegan en su cancha, seguro tienen más argumentos, hay que pensar en el siguiente partido con bastante calma y más influencia, no perder los pies en la tierra y todo lo que presentamos hoy. Es un gran rival con fuerza ofensiva hay que mantenerse enfocado, estamos muy conscientes de no ver a nuestro equipo confiado”, dijo André Jardine postpartido.