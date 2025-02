Abierto Mexicano de Tenis, sin responsables tras bajas por salud

Acapulco, Gro.- Casper Ruud, Tommy Paul y Holger Rune dieron un fuerte golpe a la edición 32 del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) tras darse de baja en un mismo día por molestias estomacales.

A poco más de 24 horas de la primera baja, anunciada por Tommy Paul previo a la jornada de octavos de final, los directivos del torneo dieron sus posturas oficiales mediante una conferencia desde el estadio GNP Seguros, en Acapulco.

“Lo que de fondo está pasando no tiene nada de raro en un torneo. Aquí no hay una preocupación de fondo en que esté sucediendo algo fuera de lo normal o que nos preocupe desde un punto de vista viral, así es que queremos invitarlos a que sigamos positivamente en lo que este torneo está desarrollando”, inició Álvaro Falla, director del torneo.

Dolencia estomacal fue el concepto que utilizó la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en su sitio oficial para confirmar las bajas de Casper Ruud y Tommy Paul. Previamente, en sus redes sociales, señalaron que una enfermedad obligó al retiro de Holger Rune, aunque en ninguno de los tres casos se dieron detalles.

Cuestionado al respecto, Álvaro Falla respondió: “El equipo está revisando todo el tema de alimentos y bebidas del hotel y estamos analizando qué pudiera haber en un comportamiento común entre los jugadores.

“En realidad, si haces cuentas, hay tres jugadores que presentaron este problema directamente. Ninguno de ellos coincide con que haya comido algo en particular o igual. Es algo que se está analizando y en su momento, cuando llegue un resultado, lo compartiremos, porque esto no es secreto para nadie y ya veremos qué pudo ser. En este momento no hay certeza de qué pudo provocarlo”.

Casper Ruud fue uno de los que más decepcionó con su retiro. Venía como subcampeón de Acapulco y segundo mejor sembrado de esta edición, gracias a que ocupa el quinto lugar del ranking ATP.

Tommy Paul era el tercer mejor sembrado y Holger Rune el cuarto, por lo que también tenían altas expectativas por parte de la afición mexicana. Tampoco ayudó que en octavos de final fueron eliminados Alexander Zverev, Ben Shelton y Frances Tiafoe, primero, quinto y séptimo mejor sembrado, respectivamente, aunque ellos sí se despidieron por perder sus cruces de octavos de final.

Respecto al tema de salud, destacó que fueron tres casos de jugadores top en un mismo día. Sin embargo, los directivos remarcaron que esto es algo común en el tenis.

“Fue un tema que sucede con alguna frecuencia en los torneos, no tiene nada de extraño y así queremos que lo entiendan y lo manejemos hacia el mundo, porque esto sigue siendo una fiesta y un momento muy importante para Acapulco”, expresó Álvaro Falla.

José Antonio Fernández, director operativo del torneo, complementó: “Ya está claro, no es secreto de nadie lo que pasó. No es la primera ni será la última vez”.

Ambos aclararon que la investigación sigue en curso y no de manera aislada. En un comunicado previo, Mextenis señaló que “la organización del torneo está actuando bajo los protocolos médicos de la ATP porque la salud y el bienestar de los jugadores es una prioridad”.

El Economista preguntó si, con la información que han recabado, ya hay noción de quién fue el responsable y qué consecuencias habría, a lo que Álvaro Falla contestó: “En principio no hay a quién señalar como culpable en una situación de estas”.

El torneo contó con 58 jugadores entre los cuadros principales de singles y dobles, recordando que algunos participaron en ambas ramas. Eso indica que apenas el 5% del universo resultó con malestares estomacales bajo los nombres de Ruud, Paul y Rune.

“Es un porcentaje que desafortunadamente señaló a jugadores de los que teníamos sembrados y eso es lo que despierta tanta inquietud, pero en realidad, por número de jugadores, aquí no hay un tema de virus o de preocupación porque tengamos una situación que esté afectando a una cantidad importante del equipo o de la participación de jugadores”.

Respecto a las consecuencias, el director del AMT subrayó a este diario: “Ya veremos qué fue lo que sucedió y tomaremos las medidas pertinentes, revisaremos cuáles son los correctivos que hay que tomar pero esta es la situación”.

El reglamento oficial de ATP en 2025, disponible de manera gratuita a través de internet, tiene un segmento específico sobre alimentos en su capítulo VI, denominado ‘Instalaciones y condiciones del lugar’ (apartado 6.18)

Allí menciona que “la revisión de todos los menús será obligatoria por parte de un consultor nutricional de ATP para los eventos del ATP Tour. Esta revisión tiene como objetivo garantizar la estandarización y optimización de la nutrición, así como ofertas disponibles para los jugadores”.

Asistencia sólida

A pesar de estas bajas, los directivos del AMT esperan una derrama económica superior a 600 millones de pesos y afluencia promedio al día por encima del 80%, cifras que rebasan sus expectativas antes de la inauguración del lunes 24 de febrero.

“Sí, en derrama económica estaremos arriba de los 650 millones de pesos, lo cual es un número sumamente superior al que estábamos pronosticando tener este año y lo mismo la asistencia. La asistencia promedio que esperábamos para toda la semana en esta edición rondaba entre 65 y 68%, vamos a estar arriba del 80%, entonces, esos son números maravillosos, muy buenos, y una respuesta que la verdad no esperábamos”, subrayó José Antonio Fernández.

“Eso habla de lo que ya veníamos diciendo, esa constante de que Acapulco está de pie, que la organización también y venimos haciendo las cosas, porque no nada más es Mextenis, es el hotel Mundo Imperial trabajando en conjunto con ATP y el gobierno del estado de Guerrero. Son muchísimos factores para poder lograr estos números, que son una realidad”.

Álvaro Falla puntualizó que entre lunes y martes, días en los que se celebraron la primera y segunda ronda, la asistencia fue superior a 12,000 personas. Espera que la tendencia se mantenga en los días restantes con la presencia de los jugadores mexicanos Rodrigo Pacheco, Santiago González, Miguel Reyes y Hans Hach, que avanzaron hasta cuartos de final.

Finalmente, Fernández habló de la posible presencia de los jugadores internacionales top Casper Ruud, Tommy Paul y Holger Rune el siguiente año.

“Lo más importante es que van a regresar y (fue) dicho por ellos, no por nosotros. Los tres coinciden en la rabia que tienen en no poder estar pero en regresar. Eso habla de que estas cosas pasan. Insisto, no somos ni el primero ni el último, ha pasado en todos los torneos y pasa todas las semanas, entonces, a lo que sigue”.