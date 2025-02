Malestar estomacal derrumba figuras del Abierto Mexicano de Tenis

Acapulco, Gro.- Una cascada de bajas sacudieron al Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2025 antes de llegar a sus etapas de mayor convocatoria. Y es que tres de sus mejores sembrados tuvieron que retirarse durante la jornada de octavos de final.

Casper Ruud, Tommy Paul y Holger Rune, sembrados dos, tres y cuatro, respectivamente, abandonaron el torneo este miércoles por problemas estomacales.

Tommy Paul fue el primero en retirarse. Alrededor de las 18:00 horas locales, las redes sociales del AMT informaron que no se presentaría al partido contra Marcos Giron por el pase a cuartos de final debido a molestias en el estómago.

La noticia llamó la atención de aficionados y medios rápidamente, pero de alguna manera fue comprensible, pues en el tenis no es un hecho aislado que un jugador se retire previo a un partido por no estar entero físicamente.

Sin embargo, conforme la jornada avanzó, se confirmó que Holger Rune abandonaba su cruce de octavos de final contra Brandon Nakashima. Rune había disputado apenas 10 minutos e iba perdiendo el primer set por 0-3, pero fue entonces cuando dio el walkover a Nakashima.

Minutos más tarde, el danés emitió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Estoy furioso y muy triste al mismo tiempo. Tuve una intoxicación alimentaria y no pude jugar. Uno de mis lugares favoritos es México y me encanta este torneo. No fue en absoluto como quería que terminara”.

Las cuentas del ATP Tour complementaron la noticia: “Recupérate pronto, Holger. Desafortunadamente, debido a una enfermedad, Rune se ve obligado a retirarse perdiendo 0-3 y envía a Brandon Nakashima a los cuartos de final en Acapulco”.

Pasaban las 21:00 horas locales cuando Casper Ruud completó la tercia de bajas de Acapulco durante el mismo día. El noruego, que fue subcampeón del torneo en 2024, se retiró de la Arena GNP Seguros y declinó al partido contra el mexicano Rodrigo Pacheco.

El sitio web de ATP confirmó que Pacheco había avanzado a cuartos de final. En su pestaña de marcadores, escribió “No presentación” por parte del tenista nórdico, pero no hubo una postura más profunda en otro canal.

Al igual que Holger Rune, fue el propio Casper Ruud quien dio detalles de su baja de Acapulco en redes sociales: “Siento mucho haber tenido que salir esta noche. Esperaba superar esta enfermedad estomacal que apareció ayer (martes) e intenté todo lo que pude para poder jugar, hasta el último momento. Esperando volver más fuerte a México el año que viene. ¡Gracias por ahora, Acapulco!”.

Más allá de los mensajes de ATP en redes sociales, ninguno de sus voceros habló con los medios en Acapulco la noche del miércoles para dar detalles de estas bajas.

Tampoco lo hizo la directiva de Mextenis, la compañía que organiza el AMT, hasta el cierre de esta nota a las 23:30 horas locales. La incertidumbre, sobre todo en los espectadores, era sobre cuáles fueron las causas de estos malestares.

La sensación fue de vacío por las silenciosas bajas del quinto rankeado mundial (Casper Ruud), el décimo (Tommy Paul) y el décimo tercero (Holger Rune).

Otras salidas por derrota

En la parte estrictamente deportiva, el AMT 2025 perdió a dos de sus mejores sembrados con derrotas sobre la cancha. Alexander Zverev (1) y Ben Shelton (5) fueron superados por Learner Tien y David Goffin, respectivamente.

Zverev era la gran sensación de Acapulco y esperaba reivindicarse tras haber sido eliminado en primera ronda en 2024. Esta vez su alcance fue en segunda ronda, ya que en una hora y 28 minutos fue superado por Tien, actual subcampeón de las ATP Nextgen Finals.

Previamente, Ben Shelton cayó en una hora y 45 minutos ante David Goffin, un veterano del ATP Tour que en 2017 sorprendió al mundo al vencer a Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

Uno de los principales beneficiados por esta cascada de bajas fue Rodrigo Pacheco, pues debía enfrentarse a Casper Ruud. Después del caos, se consagró como el primer mexicano en llegar a cuartos de final de singles de un torneo del ATP Tour desde 1998.

El jueves será un buen parámetro en Acapulco respecto a la asistencia de los aficionados, pues aunque las condiciones de la Arena GNP Seguros ya no tienen ningún desperfecto por los huracanes Otis y John (2023 y 2024), los mejores sembrados ya no estarán participando.

En el caso del sublíder del ranking mundial, Alexander Zverev, la temprana eliminación en Acapulco redondeó un paso gris en Latinoamérica, pues previamente había sido eliminado en cuartos de final de los Abiertos de Buenos Aires y Río de Janeiro.

CUARTOS DE FINAL DEL AMT 2025