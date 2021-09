Valtteri Bottas ya no estará en el dominante Mercedes de la Fórmula 1, sin embargo, a la escudería que vaya, es un nombre referente en Finlandia, un piloto que sigue el patrón de modelos de éxito en el deporte motor.

A pesar de tener una población de poco más de 5.5 millones, el país nórdico ha tenido influencia en el mundo desde sus empresas como Nokia, Kone, Linux hasta su fortaleza en el deporte motor con pilotos como Tommi Mäkinen, JJ Lehto, Kimi Räikkönen, Keke o Nico Rosberg.

Valtteri Bottas ha sido nueve veces ganador del Gran Premio de Fórmula Uno y una de las explicaciones que da sobre su crecimiento en este deporte lo atribuye a “sisu”, un término finlandés que refiere a la tenacidad, valentía, estoicismo, dureza o "agallas”, es decir, una forma de resiliencia que se considera culturalmente única en Finlandia.

“La mentalidad de los finlandeses, en general, es particularmente buena para los deportes de motor, porque realmente necesitas mantener la calma, incluso en las situaciones más difíciles; mantén el control mentalmente; tener determinación", explicó en entrevista con DMARGE en marzo pasado.

Su imagen va más allá de las pistas de F1, es por ejemplo, embajador del fabricante de relojes de lujo de renombre mundial IWC Schaffhausen, incluso ha creado su propia empresa de turismo, Valtteri Bottas Experience. Ha invertido en negocios diferentes en Finlandia y algunos en Mónaco, entre ellos, una inversión inmobiliaria, un equipo de hockey sobre hielo, en la producción de café, una compañía de aviones privados y algunas marcas de lujo en Helsinki. De manera personal, lo primero que hizo al ganar salario por la Fórmula 1 fue construir una casa en el lago: "es algo tan finlandés que hacer, y siempre quise algo permanente en Finlandia a donde pudiera ir y relajarme".

El otro factor que señala Bottas es que él y otros finlandeses han tenido en el automovilismo modelos a seguir para admirar.

“Me ha ayudado que siempre haya héroes a quienes admirar. Para mí, ese fue Mika Häkkinen, a quien le fue tan bien en la década de los 90, pero siempre ha habido héroes; personas que quieres ser en el futuro".

De hecho, fue Häkkinen quien introdujo por primera vez el concepto de “sisu” a la comunidad de los deportes de motor: "Déjame darte un ejemplo. Subir a un árbol y saltar desde allí, eso no significa sisu, necesitas coraje para poder frenar tarde, para pisar el acelerador muy temprano, para acercarte mucho al vértice de las curvas ", mencionó Häkkinen.

Desde el 2017, Bottas tuvo un asiento en el equipo más exitoso de la era actual, Mercedes-AMG Petronas, y tuvo como compañero al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, se enfrentó entonces a altas expectativas.

“Ser compañero de Lewis no es fácil porque es bastante rápido, tanto en la clasificación como especialmente en las carreras. Me hace esforzarme más y siempre trato de profundizar más o probar cosas nuevas porque sé que tengo que dar absolutamente todo lo que pueda si quiero vencerlo. Entonces, en ese sentido, no es fácil, pero también es muy motivador”, dijo a una entrevista al medio Hypebeast.

Alfa Romeo hizo oficial el fichaje del finlandés de 32 años mediante un contrato plurianual. Con nueve victorias en la F1, se marcha definitivamente de Mercedes y sustituye a su compatriota, Kimi Raikkonen, a partir de 2022. Bottas abandona la fábrica de Brackley después de cinco temporadas que le han servido para celebrar dos subcampeonatos, en 2019 y 2020, y subir 63 veces al podio. Nunca estuvo en condiciones de disputar el título a Hamilton, algo que sí hizo Rosberg en las campañas anteriores.

"Empieza un nuevo capítulo en mi carrera", dijo Bottas.

marisol.rojas@eleconomista.mx